Bemutatták Adrian Newey első Aston Martinját, az AMR26-ost – képek
Óriási várakozás előzi meg az Aston Martin 2026-os F1-es szereplését: a silverstone-iak a Honda gyári csapatává léptek elő, és az autójukat a tervezőzseni, Adrian Newey álmodta meg, miközben grandiózus létesítmények épültek a főhadiszállásán. Az alakulat már évek óta az új szabálykorszakra készült, és abban reménykedik, hogy harcba szállhat a világbajnoki címért.
Ami a kezdést illeti, nem alakult zökkenőmentesen: az Aston Martin késve érkezett meg a január végén megrendezett bejáratásra, és a rendelkezésére álló három napból mindössze kicsivel több mint egyet tudott felhasználni, miután nem készült el időben a versenygéppel. Az istálló a saját bevallása szerint négy hónap hátránnyal fogott hozzá a 2026-os projekthez, hiszen a mostani szezont már csapatfőnökként kezdő Newey tavaly áprilisban csatlakozhatott hivatalosan is a csapathoz.
Noha Lance Stroll az utolsó előtti tesztnap utolsó órájában hajtott először pályára, majd néhány kör megtétele után leállt alatta az autó, a merész megoldások azonnal a gépre vonták a figyelmet. A kanadait másnap a mezőny rangidős pilótája, Fernando Alonso váltotta a volán mögött a még mindig fekete tesztfestésbe rejtőző AMR26-osban.
A végleges dizájnra egészen február 9-ig kellett várni, az Aston Martin hétfő este, Szaúd-Arábiában tartott leleplezést, melynek keretein belül megmutatta, milyen fényezést fognak kapni az autói 2026-ban. Ahogyan a téli felkészülés, úgy a bemutató sem alakult simán: az istálló közvetítése késve kezdődött, majd technikai gondok is adódtak. Ami a dizájnt illeti, a megszokott zöld árnyalat uralja, az autó oldalán sárga csík fut végig, és ez a szín visszaköszön háromszögalakzatban is, mint ahogyan az oldaldobozon, az orrkúpon és az első szárnyon megjelenő fekete is. A hátsó szárny eközben világoskékbe burkolózott.
Az Aston Martin leleplezésével véget ért a bemutatók sora, a mezőny szerdán már az első bahreini teszt keretein belül hajt pályára. A háromnapos gyakorlást egy újabb követi február 18. és 20. között, míg a 2026-os idény március 8-án rajtol az Ausztrál Nagydíjjal.
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
|A teszt zárt kapuk mögött zajlott, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
|McLAREN
|–
|–
|Norris
|Piastri
|Norris/Piastri
|FERRARI
|–
|Leclerc/Hamilton
|–
|Hamilton/Leclerc
|Leclerc/Hamilton
|RED BULL
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|–
–
|Verstappen
|MERCEDES
|Antonelli/Russell
|–
|Russell/Antonelli
|Russell/Antonelli
|–
|ASTON MARTIN
|–
|–
|–
|Stroll
|Alonso
|ALPINE
|Colapinto
|–
|Colapinto/Gasly
|–
|Gasly
|HAAS
|Ocon
|–
|Bearman
|–
|Bearman/Ocon
|RACING BULLS
|Lawson
|–
|Lindblad
|Lawson/Lindblad
|–
|WILLIAMS
|–
|–
|–
–
|–
|AUDI
|Bortoleto
|–
|Hülkenberg
|–
|Bortoleto/Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas/Pérez
–
–
Pérez
Bottas