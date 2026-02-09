Bemutatták Adrian Newey első Aston Martinját, az AMR26-ost – képek

Óriási várakozás előzi meg az Aston Martin 2026-os F1-es szereplését: a silverstone-iak a Honda gyári csapatává léptek elő, és az autójukat a tervezőzseni, Adrian Newey álmodta meg, miközben grandiózus létesítmények épültek a főhadiszállásán. Az alakulat már évek óta az új szabálykorszakra készült, és abban reménykedik, hogy harcba szállhat a világbajnoki címért.

Ami a kezdést illeti, nem alakult zökkenőmentesen: az Aston Martin késve érkezett meg a január végén megrendezett bejáratásra, és a rendelkezésére álló három napból mindössze kicsivel több mint egyet tudott felhasználni, miután nem készült el időben a versenygéppel. Az istálló a saját bevallása szerint négy hónap hátránnyal fogott hozzá a 2026-os projekthez, hiszen a mostani szezont már csapatfőnökként kezdő Newey tavaly áprilisban csatlakozhatott hivatalosan is a csapathoz.

Noha Lance Stroll az utolsó előtti tesztnap utolsó órájában hajtott először pályára, majd néhány kör megtétele után leállt alatta az autó, a merész megoldások azonnal a gépre vonták a figyelmet. A kanadait másnap a mezőny rangidős pilótája, Fernando Alonso váltotta a volán mögött a még mindig fekete tesztfestésbe rejtőző AMR26-osban.

A végleges dizájnra egészen február 9-ig kellett várni, az Aston Martin hétfő este, Szaúd-Arábiában tartott leleplezést, melynek keretein belül megmutatta, milyen fényezést fognak kapni az autói 2026-ban. Ahogyan a téli felkészülés, úgy a bemutató sem alakult simán: az istálló közvetítése késve kezdődött, majd technikai gondok is adódtak. Ami a dizájnt illeti, a megszokott zöld árnyalat uralja, az autó oldalán sárga csík fut végig, és ez a szín visszaköszön háromszögalakzatban is, mint ahogyan az oldaldobozon, az orrkúpon és az első szárnyon megjelenő fekete is. A hátsó szárny eközben világoskékbe burkolózott.

Fotó: Aston Martin

Fotó: Aston Martin

Az Aston Martin leleplezésével véget ért a bemutatók sora, a mezőny szerdán már az első bahreini teszt keretein belül hajt pályára. A háromnapos gyakorlást egy újabb követi február 18. és 20. között, míg a 2026-os idény március 8-án rajtol az Ausztrál Nagydíjjal.

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA A teszt zárt kapuk mögött zajlott, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. január 26. január 27. január 28. január 29. január 30. McLAREN – – Norris Piastri Norris/Piastri FERRARI – Leclerc/Hamilton – Hamilton/Leclerc Leclerc/Hamilton RED BULL Hadjar Verstappen/Hadjar – – Verstappen MERCEDES Antonelli/Russell – Russell/Antonelli Russell/Antonelli – ASTON MARTIN – – – Stroll Alonso ALPINE Colapinto – Colapinto/Gasly – Gasly HAAS Ocon – Bearman – Bearman/Ocon RACING BULLS Lawson – Lindblad Lawson/Lindblad – WILLIAMS – – – – – AUDI Bortoleto – Hülkenberg – Bortoleto/Hülkenberg CADILLAC Bottas/Pérez – – Pérez Bottas



