Bemutatták Adrian Newey első Aston Martinját, az AMR26-ost – képek

2026.02.09. 20:45
Az AMR26-os (Fotó: X/AstonMartinF1)
F1 Aston Martin Fernando Alonso Formula–1 Adrian Newey Lance Stroll
A Formula–1-es Aston Martin hétfő este, Szaúd-Arábiában leplezte le az Adrian Newey által tervezett első autójának, az AMR26-osnak a festését.

Óriási várakozás előzi meg az Aston Martin 2026-os F1-es szereplését: a silverstone-iak a Honda gyári csapatává léptek elő, és az autójukat a tervezőzseni, Adrian Newey álmodta meg, miközben grandiózus létesítmények épültek a főhadiszállásán. Az alakulat már évek óta az új szabálykorszakra készült, és abban reménykedik, hogy harcba szállhat a világbajnoki címért.

Ami a kezdést illeti, nem alakult zökkenőmentesen: az Aston Martin késve érkezett meg a január végén megrendezett bejáratásra, és a rendelkezésére álló három napból mindössze kicsivel több mint egyet tudott felhasználni, miután nem készült el időben a versenygéppel. Az istálló a saját bevallása szerint négy hónap hátránnyal fogott hozzá a 2026-os projekthez, hiszen a mostani szezont már csapatfőnökként kezdő Newey tavaly áprilisban csatlakozhatott hivatalosan is a csapathoz.

Noha Lance Stroll az utolsó előtti tesztnap utolsó órájában hajtott először pályára, majd néhány kör megtétele után leállt alatta az autó, a merész megoldások azonnal a gépre vonták a figyelmet.  A kanadait másnap a mezőny rangidős pilótája, Fernando Alonso váltotta a volán mögött a még mindig fekete tesztfestésbe rejtőző AMR26-osban.

A végleges dizájnra egészen február 9-ig kellett várni, az Aston Martin hétfő este, Szaúd-Arábiában tartott leleplezést, melynek keretein belül megmutatta, milyen fényezést fognak kapni az autói 2026-ban. Ahogyan a téli felkészülés, úgy a bemutató sem alakult simán: az istálló közvetítése késve kezdődött, majd technikai gondok is adódtak. Ami a dizájnt illeti, a megszokott zöld árnyalat uralja, az autó oldalán sárga csík fut végig, és ez a szín visszaköszön háromszögalakzatban is, mint ahogyan az oldaldobozon, az orrkúpon és az első szárnyon megjelenő fekete is. A hátsó szárny eközben világoskékbe burkolózott. 

Fotó: Aston Martin
Fotó: Aston Martin

Az Aston Martin leleplezésével véget ért a bemutatók sora, a mezőny szerdán már az első bahreini teszt keretein belül hajt pályára. A háromnapos gyakorlást egy újabb követi február 18. és 20. között, míg a 2026-os idény március 8-án rajtol az Ausztrál Nagydíjjal. 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenMegérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston MartinMegérkezett Adrian Newey első Aston Martinja, az AMR26-os – képek
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
WilliamsA Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
CadillacA Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó

 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlott, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

McLARENNorrisPiastriNorris/Piastri
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/LeclercLeclerc/Hamilton
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

Verstappen
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli
ASTON MARTINStrollAlonso
ALPINEColapintoColapinto/GaslyGasly
HAASOconBearmanBearman/Ocon
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenbergBortoleto/Hülkenberg
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

Bottas


 

 

