A bahreini teszt után bohózatba illően sztárolják egymást az F1-es élcsapatok

A rengeteg 2026-os technikai újdonság miatt a szokásosnál is nehezebb eligazodni a teszten elért köridőkön, az mindenesetre kezd kirajzolódni, hogy az elmúlt évek négy topcsapata ezúttal is a mezőny elején maradhat. A kérdés már csak az, milyen sorrendben, mert akármilyen eredményt is hoztak a bahreini tesztnapok, mindegyik a másikat próbálja favorit szerepkörbe helyezni. Az első hét zárásaként az élcsapatok képviselői minden alkalmat megragadtak, hogy a másik mögé pozícionálják magukat – kezdve a Mercedesszel, amelyet a barcelonai bejáratás után még szinte mindenki a legjobbnak látott.

„Azt gondolom, a mögöttünk hagyott bahreini teszthéten szembejött a valóság – mondta a Mercedes pilótája, George Russell. – A télen rengeteget beszéltek rólunk és a motorunkról, ami mind csak spekuláció volt, hiszen akkor senki sem tudhatott semmit. És az igazság az, hogy a Red Bull már a barcelonai bejáratás első napján lendületbe jött, jócskán az ellenfelek előtt jártak. Aztán megérkeztek ide Bahreinbe, újra kivételes teljesítményt nyújtva, szóval jelenleg ők jelentik a mércét. És nem csak kevéssel vannak előttünk – körönként fél-egy másodpercről beszélünk az energia felszabadítását illetően. Egész ijesztő látni a különbséget.”

Ám míg Russell félelmetes Red Bull-előnyt vizionál, a Milton Keynes-i csapat sztárja, Max Verstappen meggyőződéssel állítja, a Mercedesnek olyan tartalékjai vannak, amely láttán mindenkinek leesik majd az álla Melbourne-ben. Ezt erősítette meg az istálló technikai igazgatója, Pierre Waché is, aki szerint a Red Bull nemhogy nem áll az erősorrend élén, de minden más topcsapat megelőzi…

„Nehéz megmondani, hol állunk, de az biztos, hogy nem mi vagyunk az etalon – mondta a francia mérnök. – Egyértelműen magunk előtt látjuk a három topcsapatot, a Ferrarit, a Mercedest és a McLarent. Az elemzéseink alapján mögöttük vagyunk. Persze lehet, hogy tévedünk, de nem is szentelünk ennek túl sok időt, arra koncentrálunk, hogy minél többet fejlődjünk.”

Vajon a két tavalyi újonc közül Isack Hadjar vagy Kimi Antonelli nyer futamot idén? (Fotó: Getty Images)

Nos, a változatosság kedvéért a Ferrarinál viszont úgy látják, egyelőre legfeljebb a harmadik leggyorsabb az autójuk a Red Bull és a Mercedes mögött. Legalábbis Charles Leclerc szerint, aki a McLaren esélyeit sem írja le.

„Ilyenkor mindenki megpróbálja a másikat favoritnak beállítani, ami teljesen természetes – ismerte el a monacói pilóta. – Motorfronton a Red Bull nagyon meggyőző teljesítményt mutatott már a teszt elejétől, különösen itt, Bahreinben. Időnként a Mercedes is megvillan, de úgy vélem, ő sokat takargat valós tempójából. Arra számítok, hogy ez a két csapat előttünk lesz – a McLaren teljesítményét kicsit nehezebb értékelni. Jelen állás szerint a Red Bull és a Mercedes áll az élen, aztán mi következünk.”

A „szerénykedőbajnokságból” természetesen a címvédő istálló sem akart kimaradni, ám a wokingiak nem a Red Bullt, hanem a Ferrarit vizionálják a közvetlen élmezőnybe a Mercedes mellé. Andrea Stella csapatfőnök ugyanúgy látja a McLaren helyzetét, ahogy a többi topistálló a sajátját: jelentős lemaradást kell ledolgozniuk a következő időszakban.

„Konstruktív és produktív teszthetet zártunk Bahreinben, 2283 kilométert megtéve a három nap során – mondta az olasz vezető. – Ez nagyon biztató, sok fontos tanulságot szűrtünk le. Mindezzel együtt, bár nehéz pontosan meghatározni az erősorrendet, nyilvánvaló, hogy a Mercedes és a Ferrari jelenleg versenyképesebb nálunk. A jövő heti tesztig és a melbourne-i nyitányig még dolgoznunk kell azon, hogy nagyobb teljesítményt találjunk.”

Így állunk tehát az első bahreini teszthét után, amikor az élcsapatok becslése szerint mindenki csupán a másik mögött kullog…