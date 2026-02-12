Nemzeti Sportrádió

Melyik a legszebb 2026-os Formula–1-es autó? Szavazzon!

2026.02.12. 09:05
Fotók: Getty Images
F1 F1 2026 szavazás F1 teszt
A Formula–1-es csapatok elkezdték a közös tesztelést Bahreinben, mindegyik négykerekűről készítettek már akcióképeket a hírügynökségek. Az első napról mind a 11 autót megmutatjuk, és megkérjük olvasóinkat , szavazzanak arra, amelyik a legjobban tetszik. Ez szépségverseny, mondhatni a valós teljesítményhez nem sok köze van, annak az összevetésnek az eredményét a nagydíjhétvégéken kapjuk majd meg. Szavazzon a képek alatt!

 

Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
Alpine A526-Mercedes
Formula One Aramco Pre Season Testing 2026 - Day Two - Bahrain International Circuit
Aston Martin AMR26-Honda
Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
Audi R26
Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
Cadillac CA01-Ferrari
Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
Ferrari SF 26
Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
Haas VF26-Ferrari
Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
McLaren MCL40-Mercedes
Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
Mercedes F1 W17
Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
Racing Bulls VCARB03-RB Ford
Formula 1 Testing in Bahrain - Day 1
Red Bull RB22-RB Ford
Formula One Aramco Pre Season Testing 2026 - Day Two - Bahrain International Circuit
Williams FW48-Mercedes

SZAVAZÁS

Melyik a legszebb F1-es autó 2026-ban?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

F1 F1 2026 szavazás F1 teszt
