Melyik a legszebb 2026-os Formula–1-es autó? Szavazzon!

A Formula–1-es csapatok elkezdték a közös tesztelést Bahreinben, mindegyik négykerekűről készítettek már akcióképeket a hírügynökségek. Az első napról mind a 11 autót megmutatjuk, és megkérjük olvasóinkat , szavazzanak arra, amelyik a legjobban tetszik. Ez szépségverseny, mondhatni a valós teljesítményhez nem sok köze van, annak az összevetésnek az eredményét a nagydíjhétvégéken kapjuk majd meg. Szavazzon a képek alatt!

Alpine A526-Mercedes Aston Martin AMR26-Honda Audi R26 Cadillac CA01-Ferrari Ferrari SF 26 Haas VF26-Ferrari McLaren MCL40-Mercedes Mercedes F1 W17 Racing Bulls VCARB03-RB Ford Red Bull RB22-RB Ford Williams FW48-Mercedes