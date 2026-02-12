Melyik a legszebb 2026-os Formula–1-es autó? Szavazzon!
A Formula–1-es csapatok elkezdték a közös tesztelést Bahreinben, mindegyik négykerekűről készítettek már akcióképeket a hírügynökségek. Az első napról mind a 11 autót megmutatjuk, és megkérjük olvasóinkat , szavazzanak arra, amelyik a legjobban tetszik. Ez szépségverseny, mondhatni a valós teljesítményhez nem sok köze van, annak az összevetésnek az eredményét a nagydíjhétvégéken kapjuk majd meg. Szavazzon a képek alatt!
SZAVAZÁS
Melyik a legszebb F1-es autó 2026-ban?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!
Legfrissebb hírek
Bemutatták Adrian Newey első Aston Martinját, az AMR26-ost – képek
F1
2026.02.09. 20:45
Ezek is érdekelhetik