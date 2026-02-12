Nemzeti Sportrádió

„Négy másodpercet kellene találnunk” – Stroll szerint óriási az Aston Martin hátránya

H. L.H. L.
2026.02.12. 16:47
Az Aston Martin egyelőre nem ott tart, ahol szeretne (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Aston Martin Formula–1 Lance Stroll
A Formula–1-es Aston Martin kanadai versenyzője, Lance Stroll szerint egyelőre tetemes a lemaradásuk.

Az Aston Martin hosszú ideje készült az új szabálykorszakra: a háttérben sok munka zajlott, több neves szakember, köztük Adrian Newey tervezőzseni is csatlakozott az alakulathoz, amely azt a célt tűzte ki maga előtt, hogy világbajnoki címért harcoljon. A téli felkészülés ugyanakkor nem várt fordulatot vett, és egyelőre a négy hónapos késedelem is meglátszik a pályán nyújtott teljesítményen.

A silverstone-iak eleve nem tudták kihasználni a három rendelkezésükre álló napot a január végi bejáratáson, összességében csak egy napot köröztek a Circuit de Catalunyán. A helyzet nem javult sokat Bahreinben sem: a nyitó napon Lance Stroll csupán 36 kört tett meg, mivel probléma adódott a Honda-erőforrással.

Bár Fernando Alonso csütörtökön látszólag zökkenőmentesen gyűjti az adatokat az új erőforrással felszerelt AMR26-osban, a sok pályaidőt vesztő csapattársa elég kiábrándító képet festett az Aston Martin jelenlegi helyzetéről. Stroll szerint több mint négy másodperc a lemaradásuk a legjobb istállókhoz képest.

„Jelen pillanatban úgy fest, hogy négy másodperc a hátrányunk a legjobb csapathoz képest. Lehetetlen megmondani, ki milyen üzemanyagszint mellett fut, de meg kell próbálnunk négy másodpercet találni. Minden eszköz a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy futamgyőzelmekért és világbajnoki címért harcoljunk, de jelenleg nem vagyunk ebben a helyzetben, és meg kell látnunk, mit tudunk kezdeni ezzel.”

„Szeretnénk nyerni? Igen. Harcban vagyunk a győzelmekért? Nem úgy fest. Ez azt jelenti, hogy a jövőben sem szállhatunk versenybe a győzelmekért? Nem, hiszek benne, hogy sikerül. Nincsen varázsgömböm, az idény kezdete előtt sem volt, most ott tartunk, ahol. Nem tűnik túl csodásnak. Ez megváltozhat a következő hetekben? Lehetünk sokkal jobbak? Természetesen. Biztos, hogy jobb lesz? Nem tudom. Nem tudok válasszal szolgálni ezekre a kérdésekre.”

„Minden, amit mondhatok, hogy nagyon keményen nyomjuk, és arra összpontosítunk, hogy növeljük az autó és az erőforrás teljesítményét. Minden nap minden percében csakis ezen dolgozunk, és idővel kiderül, mennyire leszünk versenyképesek az első nagydíjon és az egész idény során.”

Stroll kitért arra, hogy nem egyetlen területen van problémájuk, több dolog együttesen okoz gondot, így a motor, a tapadás és az egyensúly is. „Az autófestést szép” – summázta az értékelést.

Kapcsolódó tartalom

A McLaren és a Red Bull szárnyal; probléma a Mercedesnél és az Aston Martinnál a bahreini teszt 1. napján

A Williams volt a legszorgalmasabb; a Racing Bulls napja a vártnál hamarabb ért véget. Kétszer lendült a piros zászló.

Élre tört a Ferrari, magabiztos a McLaren; a Mercedes és a Red Bull gondjai a 2. tesztnapon

A Cadillac miatt kétszer is lendült a piros zászló, de megállt az Alpine is Bahreinben.


 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 11.február 12.február 13.

 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

McLAREN

Piastri

Norris

NorrisPiastri
FERRARIHamiltonLeclercLeclercHamilton
RED BULL

Verstappen

HadjarVerstappen

Hadjar

MERCEDES

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

ASTON MARTIN

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Colapinto

Gasly

Gasly

Colapinto

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lindblad

Lawson

WILLIAMS

Sainz

Albon

Albon

Sainz

Sainz

Albon

AUDI

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Bortoleto

Bortoleto

Hülkenberg

CADILLAC

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

 

 

F1 Aston Martin Formula–1 Lance Stroll
Legfrissebb hírek

Élre tört a Ferrari, magabiztos a McLaren; a Mercedes és a Red Bull gondjai a 2. tesztnapon

F1
1 órája

Melyik a legszebb 2026-os Formula–1-es autó? Szavazzon!

F1
9 órája

A McLaren és a Red Bull szárnyal; probléma a Mercedesnél és az Aston Martinnál a bahreini teszt 1. napján

F1
Tegnap, 17:05

Szerdán mind a tizenegy F1-es csapat pályára hajt – Bahreinben kezdődik az első hivatalos teszt

F1
2026.02.10. 16:35

Antonelli közúti balesetet szenvedett, de ott lesz a bahreini teszten

F1
2026.02.10. 11:19

Bemutatták Adrian Newey első Aston Martinját, az AMR26-ost – képek

F1
2026.02.09. 20:45

Megérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó

F1
2026.02.09. 16:34

A Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó

F1
2026.02.09. 03:45
Ezek is érdekelhetik