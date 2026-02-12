„Négy másodpercet kellene találnunk” – Stroll szerint óriási az Aston Martin hátránya

Az Aston Martin hosszú ideje készült az új szabálykorszakra: a háttérben sok munka zajlott, több neves szakember, köztük Adrian Newey tervezőzseni is csatlakozott az alakulathoz, amely azt a célt tűzte ki maga előtt, hogy világbajnoki címért harcoljon. A téli felkészülés ugyanakkor nem várt fordulatot vett, és egyelőre a négy hónapos késedelem is meglátszik a pályán nyújtott teljesítményen.

A silverstone-iak eleve nem tudták kihasználni a három rendelkezésükre álló napot a január végi bejáratáson, összességében csak egy napot köröztek a Circuit de Catalunyán. A helyzet nem javult sokat Bahreinben sem: a nyitó napon Lance Stroll csupán 36 kört tett meg, mivel probléma adódott a Honda-erőforrással.

Bár Fernando Alonso csütörtökön látszólag zökkenőmentesen gyűjti az adatokat az új erőforrással felszerelt AMR26-osban, a sok pályaidőt vesztő csapattársa elég kiábrándító képet festett az Aston Martin jelenlegi helyzetéről. Stroll szerint több mint négy másodperc a lemaradásuk a legjobb istállókhoz képest.

„Jelen pillanatban úgy fest, hogy négy másodperc a hátrányunk a legjobb csapathoz képest. Lehetetlen megmondani, ki milyen üzemanyagszint mellett fut, de meg kell próbálnunk négy másodpercet találni. Minden eszköz a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy futamgyőzelmekért és világbajnoki címért harcoljunk, de jelenleg nem vagyunk ebben a helyzetben, és meg kell látnunk, mit tudunk kezdeni ezzel.”

„Szeretnénk nyerni? Igen. Harcban vagyunk a győzelmekért? Nem úgy fest. Ez azt jelenti, hogy a jövőben sem szállhatunk versenybe a győzelmekért? Nem, hiszek benne, hogy sikerül. Nincsen varázsgömböm, az idény kezdete előtt sem volt, most ott tartunk, ahol. Nem tűnik túl csodásnak. Ez megváltozhat a következő hetekben? Lehetünk sokkal jobbak? Természetesen. Biztos, hogy jobb lesz? Nem tudom. Nem tudok válasszal szolgálni ezekre a kérdésekre.”

„Minden, amit mondhatok, hogy nagyon keményen nyomjuk, és arra összpontosítunk, hogy növeljük az autó és az erőforrás teljesítményét. Minden nap minden percében csakis ezen dolgozunk, és idővel kiderül, mennyire leszünk versenyképesek az első nagydíjon és az egész idény során.”

Stroll kitért arra, hogy nem egyetlen területen van problémájuk, több dolog együttesen okoz gondot, így a motor, a tapadás és az egyensúly is. „Az autófestést szép” – summázta az értékelést.