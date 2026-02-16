Elkészült a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjének pontos programja

A forduló mérkőzéseit három nap alatt játsszák le, az ETO–Kecskemét találkozó lesz a nyitó meccs, míg az elődöntő mezőnye március 5-én, csütörtökön este a Bp. Honvéd–DVTK összecsapás végén alakul ki – közölte honlapján az MLSZ.

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Március 3., kedd

20.00: ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) (Tv: M4 Sport)

Március 4., szerda

17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport)

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Március 5., csütörtök

20.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)