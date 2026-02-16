Nemzeti Sportrádió

Elkészült a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjének pontos programja

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.16. 17:36
A Magyar Kupa serlege (Fotó: mlsz.hu)
Az MLSZ Versenybizottsága elkészítette a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjének időbeosztását.

A forduló mérkőzéseit három nap alatt játsszák le, az ETO–Kecskemét találkozó lesz a nyitó meccs, míg az elődöntő mezőnye március 5-én, csütörtökön este a Bp. Honvéd–DVTK összecsapás végén alakul ki – közölte honlapján az MLSZ.

MOL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Március 3., kedd
20.00: ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) (Tv: M4 Sport)
Március 4., szerda
17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport)
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Március 5., csütörtök
20.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

 

