Elkészült a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjének pontos programja
Az MLSZ Versenybizottsága elkészítette a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjének időbeosztását.
A forduló mérkőzéseit három nap alatt játsszák le, az ETO–Kecskemét találkozó lesz a nyitó meccs, míg az elődöntő mezőnye március 5-én, csütörtökön este a Bp. Honvéd–DVTK összecsapás végén alakul ki – közölte honlapján az MLSZ.
MOL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Március 3., kedd
20.00: ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) (Tv: M4 Sport)
Március 4., szerda
17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport)
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Március 5., csütörtök
20.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Kiizzadta a továbbjutást a Honvéd a Magyar Kupában
Labdarúgó NB I
2026.02.11. 19:02
