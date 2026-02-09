A Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó

Nemzeti Sportrádió

2026.02.09. 03:45
A Cadillac bemutatta a 2026-os versenygépe festését (Fotó: X/Cadillac_F1)
F1 Formula–1 Cadillac
A Formula–1 újonnan csatlakozó csapata, a Cadillac a Super Bowl utolsó negyedében sugárzott reklámban mutatta meg, milyen fényezést kap az első autója.

Bár a mezőny nagy része már túl van a bemutatón, és a csapatoknak lehetősége volt részt venni a Circuit de Catalunyán lezajlott hivatalos bejáratáson is, még nem mindegyik autó mutatta meg magát a 2026-os idényrajt előtt. A Formula–1-hez tizenegyedik alakulatként csatlakozó Cadillac a zárt kapuk mögött megrendezett felkészülésen még tesztfestést használt, és az első versenygépe végleges dizájnjáról csak néhány nappal az első bahreini teszt előtt rántotta le a leplet.

Az amerikai istálló megadta a módját a belépőnek: már napokkal a hivatalos bemutató előtt kihelyezett egy visszaszámláló dobozt a Times Square-en, amelyben egy replika F1-es autó kapott helyet. A visszaszámlálás közép-európai idő szerint hétfő éjjel, a világ egyik legrangosabb sporteseménye, a Super Bowl negyedik negyede alatt ért véget, ekkor a tér látogatói számára is felfedték a 2026-os dizájnt, miközben a televízió előtt ülők a sugárzott reklámban láthatták először az autófényezést.

A Cadillac letisztult, fekete és ezüst fényezést kapott, a Ferrari-motorral hajtott autókat két nagy visszatérő, Sergio Pérez és Valtteri Bottas vezeti a 2026-os idényben. A csapatfőnöki posztot Graeme Lowdon tölti be, míg a tartalék versenyzői feladatokat többek között Csou Kuan-jü és Colton Herta látja el, utóbbi emellett az F2-ben is versenyez a szezon folyamán.

Fotó: X/Cadillac_F1

 

Fotó: X/Cadillac_F1

A bemutatók sorát a McLaren és az Aston Martin zárja – mindkét csapat hétfőn leplezi le, milyen festést kap a 2026-os versenygépe. 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
WilliamsA Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.
IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

McLARENNorrisPiastriNorris/Piastri
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/LeclercLeclerc/Hamilton
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

Verstappen
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli
ASTON MARTINStrollAlonso
ALPINEColapintoColapinto/GaslyGasly
HAASOconBearmanBearman/Ocon
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenbergBortoleto/Hülkenberg
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

Bottas


 

 

Ezek is érdekelhetik