A Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó
Bár a mezőny nagy része már túl van a bemutatón, és a csapatoknak lehetősége volt részt venni a Circuit de Catalunyán lezajlott hivatalos bejáratáson is, még nem mindegyik autó mutatta meg magát a 2026-os idényrajt előtt. A Formula–1-hez tizenegyedik alakulatként csatlakozó Cadillac a zárt kapuk mögött megrendezett felkészülésen még tesztfestést használt, és az első versenygépe végleges dizájnjáról csak néhány nappal az első bahreini teszt előtt rántotta le a leplet.
Az amerikai istálló megadta a módját a belépőnek: már napokkal a hivatalos bemutató előtt kihelyezett egy visszaszámláló dobozt a Times Square-en, amelyben egy replika F1-es autó kapott helyet. A visszaszámlálás közép-európai idő szerint hétfő éjjel, a világ egyik legrangosabb sporteseménye, a Super Bowl negyedik negyede alatt ért véget, ekkor a tér látogatói számára is felfedték a 2026-os dizájnt, miközben a televízió előtt ülők a sugárzott reklámban láthatták először az autófényezést.
A Cadillac letisztult, fekete és ezüst fényezést kapott, a Ferrari-motorral hajtott autókat két nagy visszatérő, Sergio Pérez és Valtteri Bottas vezeti a 2026-os idényben. A csapatfőnöki posztot Graeme Lowdon tölti be, míg a tartalék versenyzői feladatokat többek között Csou Kuan-jü és Colton Herta látja el, utóbbi emellett az F2-ben is versenyez a szezon folyamán.
A bemutatók sorát a McLaren és az Aston Martin zárja – mindkét csapat hétfőn leplezi le, milyen festést kap a 2026-os versenygépe.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|A Mercedes megújult az új korszakra – képek
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|A Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó
|Audi
|Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
|Cadillac
|február 8.
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
|A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
|McLAREN
|–
|–
|Norris
|Piastri
|Norris/Piastri
|FERRARI
|–
|Leclerc/Hamilton
|–
|Hamilton/Leclerc
|Leclerc/Hamilton
|RED BULL
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|–
–
|Verstappen
|MERCEDES
|Antonelli/Russell
|–
|Russell/Antonelli
|Russell/Antonelli
|–
|ASTON MARTIN
|–
|–
|–
|Stroll
|Alonso
|ALPINE
|Colapinto
|–
|Colapinto/Gasly
|–
|Gasly
|HAAS
|Ocon
|–
|Bearman
|–
|Bearman/Ocon
|RACING BULLS
|Lawson
|–
|Lindblad
|Lawson/Lindblad
|–
|WILLIAMS
|–
|–
|–
–
|–
|AUDI
|Bortoleto
|–
|Hülkenberg
|–
|Bortoleto/Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas/Pérez
–
–
Pérez
Bottas