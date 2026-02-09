A Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó

Bár a mezőny nagy része már túl van a bemutatón, és a csapatoknak lehetősége volt részt venni a Circuit de Catalunyán lezajlott hivatalos bejáratáson is, még nem mindegyik autó mutatta meg magát a 2026-os idényrajt előtt. A Formula–1-hez tizenegyedik alakulatként csatlakozó Cadillac a zárt kapuk mögött megrendezett felkészülésen még tesztfestést használt, és az első versenygépe végleges dizájnjáról csak néhány nappal az első bahreini teszt előtt rántotta le a leplet.

Az amerikai istálló megadta a módját a belépőnek: már napokkal a hivatalos bemutató előtt kihelyezett egy visszaszámláló dobozt a Times Square-en, amelyben egy replika F1-es autó kapott helyet. A visszaszámlálás közép-európai idő szerint hétfő éjjel, a világ egyik legrangosabb sporteseménye, a Super Bowl negyedik negyede alatt ért véget, ekkor a tér látogatói számára is felfedték a 2026-os dizájnt, miközben a televízió előtt ülők a sugárzott reklámban láthatták először az autófényezést.

A Cadillac letisztult, fekete és ezüst fényezést kapott, a Ferrari-motorral hajtott autókat két nagy visszatérő, Sergio Pérez és Valtteri Bottas vezeti a 2026-os idényben. A csapatfőnöki posztot Graeme Lowdon tölti be, míg a tartalék versenyzői feladatokat többek között Csou Kuan-jü és Colton Herta látja el, utóbbi emellett az F2-ben is versenyez a szezon folyamán.

Fotó: X/Cadillac_F1

Fotó: X/Cadillac_F1

A bemutatók sorát a McLaren és az Aston Martin zárja – mindkét csapat hétfőn leplezi le, milyen festést kap a 2026-os versenygépe.

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. január 26. január 27. január 28. január 29. január 30. McLAREN – – Norris Piastri Norris/Piastri FERRARI – Leclerc/Hamilton – Hamilton/Leclerc Leclerc/Hamilton RED BULL Hadjar Verstappen/Hadjar – – Verstappen MERCEDES Antonelli/Russell – Russell/Antonelli Russell/Antonelli – ASTON MARTIN – – – Stroll Alonso ALPINE Colapinto – Colapinto/Gasly – Gasly HAAS Ocon – Bearman – Bearman/Ocon RACING BULLS Lawson – Lindblad Lawson/Lindblad – WILLIAMS – – – – – AUDI Bortoleto – Hülkenberg – Bortoleto/Hülkenberg CADILLAC Bottas/Pérez – – Pérez Bottas



