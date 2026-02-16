F1: a naptárban marad a barcelonai futam, Spával felváltva

A formula1.com szerint az idei szezontól Barcelonai-Katalán Nagydíj lesz a verseny neve, miután a Spanyol Nagydíj Madridba költözik.

Barcelona – ahol a tavalyi versenyhétvégére 300 ezren látogattak ki – és a belgiumi Spa-Francorchamps a jövő évtől 2032-ig felváltva ad otthont F1-es viadalnak.

Idén június 14-én rendezik a katalán főváros futamát, a Belga Nagydíjat pedig július 19-én, egy héttel a Magyar Nagydíj előtt.