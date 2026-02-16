Nemzeti Sportrádió

F1: a naptárban marad a barcelonai futam, Spával felváltva

2026.02.16. 17:31
A barcelonai pálya 2028-ban, 2030-ban és 2032-ben is Formula-1-es futamnak adhat otthont, miután meghosszabbították a szerződését úgy, hogy Belgiummal felváltva rendezhet Grand Prix-t – közölte hétfőn az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media.

A formula1.com szerint az idei szezontól Barcelonai-Katalán Nagydíj lesz a verseny neve, miután a Spanyol Nagydíj Madridba költözik.

Barcelona – ahol a tavalyi versenyhétvégére 300 ezren látogattak ki – és a belgiumi Spa-Francorchamps a jövő évtől 2032-ig felváltva ad otthont F1-es viadalnak.

Idén június 14-én rendezik a katalán főváros futamát, a Belga Nagydíjat pedig július 19-én, egy héttel a Magyar Nagydíj előtt.

