El: Ferencvárosi TC–Viktoria Plzen

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 0–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 16 117 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Sander van der Eijk (Rens Bluemink, Stefan de Groot) – hollandok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A., Ötvös, N. Keita, O'Dowda – Gruber, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
PLZEN: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra – Durosinmi, Vydra. Vezetőedző: Miroslav Koubek
Gólszerző: Durosinmi (16.)
Kiállítva: Makreckis (38.)