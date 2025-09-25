Nemzeti Sportrádió

El: Ferencvárosi TC–Viktoria Plzen

2025.09.25. 20:44
Fotó: MTI/Hegedűs Róbert
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában a Ferencváros hazai pályán fogadja a cseh Plzent. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 0–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 16 117 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Sander van der Eijk (Rens Bluemink, Stefan de Groot) – hollandok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Tóth A., Ötvös, N. Keita, O'Dowda – Gruber, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
PLZEN: Jedlicka – Paluska, Dweh, Jemelka – Memic, Cerv, Souaré, Doszki – Ladra – Durosinmi, Vydra. Vezetőedző: Miroslav Koubek
Gólszerző: Durosinmi (16.)
Kiállítva: Makreckis (38.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

