Nemzeti Sportrádió

A Porto hivatalosan is bejelentette Thiago Silvát

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 12:59
null
Fotó: fcporto.pt
Címkék
Portugália Porto Thiago Silva
Igaznak bizonyultak a sajtóban megjelentek, a portugál labdarúgó-bajnokságban éllovas FC Porto a mostani idény végéig szerződtette a 41 éves brazil védőt, Thiago Silvát, aki a Fluminensétől tér vissza Európába. A brazil válogatott korábbi csapatkapitányának leigazolását honlapján jelentette be a klub.

 

A brazil válogatott korábbi csapatkapitányának leigazolását honlapján jelentette be a portugál klub, amelynek volt már játékosa Silva, méghozzá 2004-ben, ám akkor egyetlen mérkőzésen sem szerepelt a felnőttcsapatban.

Thiago Silva a nemzeti együttesben 2008 és 2022 között 113 alkalommal szerepelt, a hét gólt szerző hátvéd tagja volt a 2013-ban Konföderációs Kupát, 2019-ben pedig Copa Américát nyerő selecaónak, emellett olimpiai ezüst- (2012) és bronzérmesnek (2008) is vallhatja magát.

Klubszinten több európai élgárdának is a labdarúgója volt, így a Paris Saint-Germainnek és az AC Milannak, a Chelsea-vel pedig 2020 és 2024 között Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert. Francia csapatával hétszer, az olasszal egyszer ünnepelhetett bajnoki címet.

Minden más foci
23 órája

Thiago Silva 41 évesen visszatér Európába, megvan az új csapata

Szeretne visszakerülni a brazil válogatott keretébe, célja, hogy világbajnokként vonuljon vissza.

 

 

Portugália Porto Thiago Silva
Legfrissebb hírek

Thiago Silva 41 évesen visszatér Európába, megvan az új csapata

Minden más foci
23 órája

Visszavonult az Európa-bajnok portugál kapus

Minden más foci
2025.12.11. 06:57

A duplázó Donyell Malent fejen találta egy söröspohár, de így is simán nyert a Villa

Európa-liga
2025.11.27. 21:09

Portugália kilenc gólt vágott az örményeknek, megszerezte a csoport első helyét

Foci vb 2026
2025.11.16. 16:57

Hiába az írországi botlás, Portugáliában továbbra is a vb-győzelem a cél

Foci vb 2026
2025.11.16. 07:38

IFFHS: Cristiano Ronaldo 13. piros lapja volt a csütörtöki

Foci vb 2026
2025.11.15. 15:40

„Az ír játékosok nyilvánvalóan provokálnak” – harmadszor kapott piros lapot az ellenfél

Foci vb 2026
2025.11.14. 13:51

Ronaldo, a nyűgös herceg; Budapest, a hirtelen jött esély – a Roma csatára is érkezhet

Foci vb 2026
2025.11.14. 11:10
Ezek is érdekelhetik