Vas Blanka negyedik helyen zárt a szezonbeli első vk-futamán

2025.12.26. 15:36
Vas Blanka jól kezdte a szezont Belgiumban (Fotó: Getty Images)
Vas Blanka terepkerékpár-vk terepkerékpár
Vas Blanka negyedikként ért célba szezonbeli első terepkerékpáros világkupaversenyén a belgiumi Gaverében.

Az SD Worx-Protime magyar bringása kedden – másfél hónap kihagyás után – idei legjobb eredményét elérve a második helyen végzett a Heusden-Zolderben rendezett viadalon, karácsony második napján pedig ebben az idényben először állt rajthoz vk-versenyen. Száraz pálya és erős mezőny alakította a pénteki verseny képét Gaverében, Vas Blanka a második sorból vágott neki a technikás lejtmenetekkel és nehéz emelkedőkkel tarkított pályának.

Az első kör végén a 11. helyen állt, kerékpárcsere után innen kezdett zárkózásba, és sorra előzte le riválisait. A hatkörös verseny kétharmadánál már a hatodik pozícióban tekert, és végül – akárcsak tavaly – negyedik lett. A hátránya 38 másodperc volt a győztes Lucinda Brand mögött, a holland klasszis idei 16. versenyén – két második hely mellett – a 14. sikerét ünnepelhette.

A magyar bajnok Bruchner Regina a 40. lett.

TEREPKERÉKPÁR
CYCLO-CROSS GAVERE, GAVERE
Női verseny
1. Lucinda Brand (holland, Baloise Glowi Lions) 48:26 perc
2. Amandine Fouquenet (francia, Arkéa-B&B Hotels) 15 másodperc hátrány
3. Puck Pieterse (holland, Fenix-Deceuninck) 19 mp h.
4. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 38 mp h.
...40. Bruchner Regina (MVM VESC) 5:46 perc hátrány

Vas Blanka terepkerékpár-vk terepkerékpár
