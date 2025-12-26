Vas Blanka negyedik helyen zárt a szezonbeli első vk-futamán

Az SD Worx-Protime magyar bringása kedden – másfél hónap kihagyás után – idei legjobb eredményét elérve a második helyen végzett a Heusden-Zolderben rendezett viadalon, karácsony második napján pedig ebben az idényben először állt rajthoz vk-versenyen. Száraz pálya és erős mezőny alakította a pénteki verseny képét Gaverében, Vas Blanka a második sorból vágott neki a technikás lejtmenetekkel és nehéz emelkedőkkel tarkított pályának.

Az első kör végén a 11. helyen állt, kerékpárcsere után innen kezdett zárkózásba, és sorra előzte le riválisait. A hatkörös verseny kétharmadánál már a hatodik pozícióban tekert, és végül – akárcsak tavaly – negyedik lett. A hátránya 38 másodperc volt a győztes Lucinda Brand mögött, a holland klasszis idei 16. versenyén – két második hely mellett – a 14. sikerét ünnepelhette.

A magyar bajnok Bruchner Regina a 40. lett.

TEREPKERÉKPÁR

CYCLO-CROSS GAVERE, GAVERE

Női verseny

1. Lucinda Brand (holland, Baloise Glowi Lions) 48:26 perc

2. Amandine Fouquenet (francia, Arkéa-B&B Hotels) 15 másodperc hátrány

3. Puck Pieterse (holland, Fenix-Deceuninck) 19 mp h.

4. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 38 mp h.

...40. Bruchner Regina (MVM VESC) 5:46 perc hátrány