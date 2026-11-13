Észtország és Svédország sem engedi be sporteseményeire az orosz és fehérorosz sportolókat

Jakob Forssmed svéd sportminiszter az Expressen című lapnak adott nyilatkozatában kiemelte: sürgősen lépniük kell az ügyben, mert azt látják, hogy különböző sportági szövetségek a korábbiaknál „sokkal nagyobb” lehetőségeket biztosítanának az orosz és fehérorosz sportolók számára a részvételre, mindezt annak ellenére, hogy közben az ukrajnai háborús helyzet semmit sem változott.

„Az Európai Uniónak és az egyes államoknak ezután határozottabban kell fellépniük, mi is erre készülünk” – mondta a sportminiszter.

Az észt közszolgálati műsorszolgáltató, az ERR ugyanakkor beszámolt a sportot felügyelő kulturális minisztériumnak a Nemzetközi Síszövetséghez (FIS) intézett leveléről, amelyben a tárca az ukrajnai háború ideje alatt megtiltja az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a balti országban rendezett sporteseményeken.

A svédországi Falun február végén, március elején rendezi meg az északisí-világbajnokságot, az észtországi Otepää pedig február közepén lesz a sílövő-vb házigazdája.

Korábban a térségből Finnország és Norvégia jelentette be, hogy nem ad vízumot az orosz és fehérorosz sportolóknak, ami mindenekelőtt a téli sportokra van hatással.