Észtország és Svédország sem engedi be sporteseményeire az orosz és fehérorosz sportolókat

2026.11.13. 21:51
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Fotó: Getty Images
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fehérorosz sportolók Észtország Svédország orosz sportolók orosz–ukrán háború
Csatlakozva több országhoz, Észtország és Svédország is arra készül, hogy nem engedélyezi a részvételt az orosz és a fehérorosz sportolóknak a náluk sorra kerülő világversenyeken.

Jakob Forssmed svéd sportminiszter az Expressen című lapnak adott nyilatkozatában kiemelte: sürgősen lépniük kell az ügyben, mert azt látják, hogy különböző sportági szövetségek a korábbiaknál „sokkal nagyobb” lehetőségeket biztosítanának az orosz és fehérorosz sportolók számára a részvételre, mindezt annak ellenére, hogy közben az ukrajnai háborús helyzet semmit sem változott.

„Az Európai Uniónak és az egyes államoknak ezután határozottabban kell fellépniük, mi is erre készülünk” – mondta a sportminiszter.

Az észt közszolgálati műsorszolgáltató, az ERR ugyanakkor beszámolt a sportot felügyelő kulturális minisztériumnak a Nemzetközi Síszövetséghez (FIS) intézett leveléről, amelyben a tárca az ukrajnai háború ideje alatt megtiltja az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a balti országban rendezett sporteseményeken.

A svédországi Falun február végén, március elején rendezi meg az északisí-világbajnokságot, az észtországi Otepää pedig február közepén lesz a sílövő-vb házigazdája.

Korábban a térségből Finnország és Norvégia jelentette be, hogy nem ad vízumot az orosz és fehérorosz sportolóknak, ami mindenekelőtt a téli sportokra van hatással.

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