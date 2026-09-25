Alexandar Isakban bíznak a svédek, akik Románia ellen kezdik a Nemzetek Ligáját

A román sportlapokat csütörtökön nem a válogatott közelgő Nemzetek Ligája-találkozója, hanem a Steaua edzőváltásának híre uralta. A bukaresti klub elküldte Marius Baciut és stábját, helyette – immár harmadszor – Laurentiu Reghecampfot nevezte ki. Az 51 éves román tréner a sérülteken túl valamennyi játékosát alaposan megismerheti a háromhetes szünetben, minthogy ritkaságszámba menően a román válogatottnak egyetlen Steaua-futballista sem tagja. Gheorghe Hagi nemcsak ezzel húzott meglepőt, hanem azzal is, hogy a 32-es keretéből kilenc játékost otthon hagyott.

A péntek esti stockholmi összecsapásra továbbra is Graham Potter készíti fel a svédeket, neki azért elég nagy a kreditje arrafelé: a botrányos vb-selejtezős szereplés (két döntetlen, négy vereség) utolsó két mérkőzésén már ő irányította az északiakat, akik a Nemzetek Ligájából kvalifikáltak a rájátszásba, amelyben már érvényesült a Potter-mágia: az ukránokat (3–1) és a lengyeleket (3–2) legyőzve Svédország kijutott a vb-re. Az NL-ben az egyre inkább formába lendülő Alexander Isak gólerősségében is bízhat, bár a Liverpool drukkerei nem örülnének neki, ha mind a négy mérkőzést végigjátszaná.

„Nem fogok mindenáron rotálni, mert mind a négy meccset meg akarjuk nyerni, ehhez pedig mindig a lehető legerősebb tizenegyet kell pályára küldenünk – jegyezte meg a svédek angol szövetségi kapitánya sajtótájékoztatóján. – Alex sok meccsen szerepelt az utóbbi időben, nagyon jó állapotban van, és amennyire ismerem, minden mérkőzésen kezdeni akar, de afelől is meg kell bizonyosodnom, a többiek hogyan regenerálódnak, hogy érzik magukat. Hogy kezdhet-e mind a négy találkozón? Elméletileg igen, de az biztos, hogy mind a négy meccset nem játssza végig.”

Graham Potter hozzátette, nem kapott semmilyen kérést Liverpoolból Isak játékperceire vonatkozóan.

S ha papíron bivalyerős is a svéd támadóduó, Viktor Gyökeres Kai Havertz mögé szorult az Arsenal hierarchiájában, az eddigi öt angol bajnoki fordulóból hármon pályára sem lépett (a másik kettőn is csak a hajrában), de ez sem aggasztja a kapitányt, aki napokkal ezelőtt beszélt csatáráról.

„Ez a labdarúgók sorsa. A futballban minden nagyon gyorsan változik, és minden helyzetet kezelni kell tudni. Tudjuk, mennyire jó játékos Viktor, fontos nekünk, szeretjük, ahogy ő is szeret a válogatottban játszani. A környezetváltozás sokszor jót tesz az embernek, azt reméljük, svéd mezben újra élvezni fogja a futballt.”

Akkor pedig nem irigyeljük a román védőket.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ, B-LIGA

4. CSOPORT

20.45: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina, Varsó (Tv: Match4)

20.45: Svédország–Románia, Solna (Tv: Arena4)