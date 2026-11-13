Későn ébredt a Volán, kikapott a Tüskecsarnokban az osztrák hokiligában

Az első pillanatokban inkább brusztolás volt jellemző, a küzdőszellemmel nem volt gond. A védelmek éberek voltak, egészen a negyedik perc végéig kellett várni az első kapura lövésig, amit azonnal követett a második is. Rasmus Reijola kapuja előtt alakult ki veszély, a Fradi jött előbb lendületbe, de ezt alaposan derékba törte Jussi Tammela, majd Paavo Tyni kiállítása. A Volán több mint egy percig kettős emberelőnyben játszott, természetesen ekkora létszámkülönbségnél hamar felállt adogatni, de áttörni nem tudta a hazai falat, Bálizs Bencének is mindössze kétszer kellett védenie.

Aztán viszont Trevor Cheek is megkapta a maga – egyébként teljesen feleslegesen „kiharcolt” – kiállítását így egy darabig 4 a 4 ellen folyt a meccs. Tyni épphogy visszatért, játékba avatkozni esélye sem volt, de nem is kellett, a társak nélküle is megoldották, Mihalik András góljával megszerezte a vezetést a Fradi. A korongbedobás után pislogni sem volt idő, máris újra Reijola mögött volt a korong, csakhogy elrúgta a kaput a helyéről, mire a pakk túljutott a gólvonalon, így a találat érvénytelen volt.

Horváth Donát kemény ütközésekkel igyekezett elvenni a játékot láthatóan élvező ferencvárosiak kedvét, de ez inkább visszájára sült el. A középső játékrész legelején Az FTC került emberelőnybe, amiben Lasakwy Ferenc és Dobos Bendegúz játszott össze pontosan, de nem góllal ért véget az akció, pillanatokkal később Jesper Lindgren viszont megduplázta a hazai gólok számát.

Kezdtek elszabadulni az indulatok, magyar válogatott csapattársak csépelték egymást, Laskawy a nemzeti együttes csapatkapitány-helyettesével, Terbócs Istvánnal akadt össze, de a kisebbik Mihalik, Gergő is beleállt a bunyóba, és persze a hasonló helyzetekből soha ki nem maradó Németh Kristóf is ott volt a sűrűben. Terbócsot hergelték a „fiatalok”, de ő sem volt rest. Az időszakos fókuszvesztést követően azonban újra a jégkorong percei következtek.

Fellélegezhettek a fehérváriak, csapatuk emberelőnybe került, a cél pedig egyértelmű volt, fórban megkezdeni a felzárkózást. Nos, a valóságban ennek éppen az ellenkezője történt, Jussi Tammela villámgyorsan elkorcsolyázott a pálya bal oldalán, és hiába tűnt úgy, hogy már kellően kiszorították a hátvédek, éles szögből tüzelt Reijola mellett a kapuba. Erre a harmadra jutott még egy meg meg nem adott és egy szabályos Fradi-gól is, utóbbiért Carter Savoie volt a felelős. Innen már úgy tűnt, nincs vissza út a vendégeknek, de a harmadik harmad gólesőt hozott: Michael Cyr szépített, Justin MacPherson is betalált, majd megint Cyr volt eredményes, aztán Trevor Cheek tette igazán izgalmassá a végét.

A feltámadás azonban későn jött, az utolsó húsz percre némileg kiengedő Fradi 5–4-re győzött a rendkívül intenzív magyar rangadón.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19 5–4 (1–0, 3–0, 1–4)

Tüskecsarnok, 2500 néző. V: Hronsky (szlovák), Piragic (horvát), Kovács P., Sábián.

FTC: BÁLIZS – Bengtsson, Hadobás / TYNI 1, LINDGREN 1 (1) / HORVÁTH M. (2), Ortenszky / Farkas O. – SAVOIE 1, Silye (2), LASKAWY / Tammela 1, Rönni (2), Dobos (1) / MIHALIK A. 1, Kestilä, Heljanko / Galajda Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

FEHÉRVÁR: Reijola – MacPherson 1, Kiss R. (1) / STIPSICZ (1), Campbell (1) / Falus, Horváth D. – Farren, Cheek 1, Gerlach / ERDÉLY CS. (3), CYR 2, Kuralt (1) / Mihalik G., Németh K., Terbócs (1) / Kulmala, Farkas L., Vincze P. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 27–33. Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 5/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Nehéz megmondani, mi történt negyven perc után, de a Fehérvár első góljáig nagyon magas szinten játszottunk. Készen álltunk a meccs legelejétől, a védekezésünk és a támadásunk is nagyszerű volt. Aztán mégis kiélezett és nehéz lett a találkozó vége, de most fellélegezhetünk, meglett a győzelem és a három pont.

Ted Dent: – A harmadik harmadban kifejezetten jól játszottunk, jól fejeztük be a mérkőzést, lőttünk néhány gólt. Az első kettőben azonban sokat hibáztunk, nem tudom megmondani, mi az oka annak, hogy ennyire lassan kezdtük a párharcot.

További eredmények

EC KAC (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák) 5–2

Olimpija Ljubljana (szlovén)–RB Salzburg (osztrák) 1–4

Vienna Capitals (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 1–2

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 7–4

HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers (osztrák) 2–4