Finnország megtagadja a vízumot az orosz sportolóktól

2026.11.12. 15:51
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Fotó: Getty Images
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Oroszország jégkorong Finnország
A finn kormány megtiltja orosz sportolók belépését az országba, mivel fenyegetésnek tekinti őket – jelentette be csütörtökön Elina Valtonen külügyminiszter.

„Amíg Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja tart, addig nincs helyük az orosz sportolóknak Finnországban. Az országba való belépésük veszélyeztetné Finnország nemzetközi kapcsolatait” – nyilatkozta Valtonen.

A finn kormány azok után foglalt állást az oroszokkal szembeni vízumkérdésben, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlására egyre több sportágban engedik vissza a nemzetközi porondra a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború miatt kizárt oroszokat, illetve fehéroroszokat.

Legutóbb, két hete a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntött az oroszok javára, amikor azt az ítéletet hozta, hogy a Nemzetközi Jégkorongszövetségnek (IIHF) azonnali hatállyal vissza kell helyeznie mind az öt (férfi és női felnőtt és junior, valamint junior férfi) világbajnoki kategóriába az oroszokat.

Az eset kapcsán a finnek jelezték, hogy hokiválogatottjuk sehol sem hajlandó pályára lépni az oroszok ellen, ezen kívül a 2027. december 26-án rajtoló, tamperei-turkui junior vb-re nem adnak vízumot az oroszoknak, amennyiben tart még az ukrajnai háború.

A vízumtilalom miatt Finnország eleshet nemzetközi sportesemények megrendezésétől.
 

 

Oroszország jégkorong Finnország
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