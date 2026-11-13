Rapport Richárd egyre távolabb az elődöntőtől a budapesti totálsakk-vb-n

Rapport Richárd azzal a Liem Lével ült asztalhoz, aki nemcsak ezen a versenyen, hanem a világranglistán is jobban áll nála. A legjobb magyar nagymester és a vietnámi játékos az első partiban megosztozott a ponton, és ugyancsak remi lett a második játszma, így Rapport nem tudta megelőzni riválisát. Bár még van esélye a csoportelsőségre és az elődöntőre, ez már inkább csak matematikai. Ráadásul az indiaiak sakkolimpiai bajnoka, Rameshbabu Praggnanandhaa és Lékó Péter tanítványa, a német Vincent Keymer következik – papíron mindketten erősebbnek számítanak.

Magnus Carlsen meglepő, 4:1-es vereséget szenvedett az örmény tehetségtől, Hajk Martiroszjantól. Ezzel veszélybe került az amúgy sem a legjobb napjait élő norvég klasszis világelsősége, amit már több mint 15 éve folyamatosan őriz. Ugyanakkor Carlsennek is még van esélye az elődöntőre ezen a tornán.

SAKK

TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST

CSOPORTKÖR

3. nap

A-csoport: Jorden van Foreest (holland, 2715)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772) 4:1, Alireza Firouzja (francia, 2757)–Andrew Hong (amerikai, 2609) 3:3, Levon Aronian (amerikai, 2719)–Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741) 2:2

Az állás: 1. Firouzja 11 pont, 2. Duda 9, 3. Van Foreest 8, 4. Aronjan 7, 5. Hong 6, 6. Abdusattorov 5

B-csoport: Rapport Richárd (2718)–Liem Le (vietnámi, 2732) 2:2, Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) 2:2, Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Vincent Keymer (német, 2761) 4:1

Az állás: 1. Caruana 14 pont, 2. Le 10, 3. Rapport 5, 4. Artyemjev 5, 5. Keymer 4, 6. Praggnanandhaa 4

C-csoport: Hajk Martiroszjan (örmény, 2669)–Magnus Carlsen (norvég, 2823) 4:1, Anish Giri (holland, 2747)–Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719) 4:1, Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 2:2

Az állás: 1. Martiroszjan 10 pont, 2. Giri 9, 3. Nyepomnyascsij 7, 4. Mamedyarov 7, 5. Carlsen 5, 6. Mishra 5

D-csoport: Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707)–Hans Niemann (amerikai, 2697) 4:1, Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 3:3, Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Wesley So (amerikai, 2771) 4:1

Az állás: 1. Vachier-Lagrave 12 pont, 2. Niemann 9, 3. Erigaisi 9, 4. Asszaubajeva 8, 5. So 4, 6. Rameshbabu V. 4

Pontazonosságánál a nyitó napon lejátszott villámtorna helyezési sorrendje rangsorol.