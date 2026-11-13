Rapport Richárd egyre távolabb az elődöntőtől a budapesti totálsakk-vb-n
Rapport Richárd azzal a Liem Lével ült asztalhoz, aki nemcsak ezen a versenyen, hanem a világranglistán is jobban áll nála. A legjobb magyar nagymester és a vietnámi játékos az első partiban megosztozott a ponton, és ugyancsak remi lett a második játszma, így Rapport nem tudta megelőzni riválisát. Bár még van esélye a csoportelsőségre és az elődöntőre, ez már inkább csak matematikai. Ráadásul az indiaiak sakkolimpiai bajnoka, Rameshbabu Praggnanandhaa és Lékó Péter tanítványa, a német Vincent Keymer következik – papíron mindketten erősebbnek számítanak.
Magnus Carlsen meglepő, 4:1-es vereséget szenvedett az örmény tehetségtől, Hajk Martiroszjantól. Ezzel veszélybe került az amúgy sem a legjobb napjait élő norvég klasszis világelsősége, amit már több mint 15 éve folyamatosan őriz. Ugyanakkor Carlsennek is még van esélye az elődöntőre ezen a tornán.
SAKK
TOTÁLSAKK, VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST
CSOPORTKÖR
3. nap
A-csoport: Jorden van Foreest (holland, 2715)–Nodirbek Abdusattorov (üzbég, 2772) 4:1, Alireza Firouzja (francia, 2757)–Andrew Hong (amerikai, 2609) 3:3, Levon Aronian (amerikai, 2719)–Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2741) 2:2
Az állás: 1. Firouzja 11 pont, 2. Duda 9, 3. Van Foreest 8, 4. Aronjan 7, 5. Hong 6, 6. Abdusattorov 5
B-csoport: Rapport Richárd (2718)–Liem Le (vietnámi, 2732) 2:2, Rameshbabu Praggnanandhaa (indiai, 2763)–Vlagyiszlav Artyemjev (orosz, 2653) 2:2, Fabiano Caruana (amerikai, 2783)–Vincent Keymer (német, 2761) 4:1
Az állás: 1. Caruana 14 pont, 2. Le 10, 3. Rapport 5, 4. Artyemjev 5, 5. Keymer 4, 6. Praggnanandhaa 4
C-csoport: Hajk Martiroszjan (örmény, 2669)–Magnus Carlsen (norvég, 2823) 4:1, Anish Giri (holland, 2747)–Jan Nyepomnyascsij (orosz, 2719) 4:1, Abhimanyu Mishra (amerikai, 2644)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2709) 2:2
Az állás: 1. Martiroszjan 10 pont, 2. Giri 9, 3. Nyepomnyascsij 7, 4. Mamedyarov 7, 5. Carlsen 5, 6. Mishra 5
D-csoport: Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2707)–Hans Niemann (amerikai, 2697) 4:1, Bibiszara Asszaubajeva (kazah, 2532)–Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 3:3, Arjun Erigaisi (indiai, 2746)–Wesley So (amerikai, 2771) 4:1
Az állás: 1. Vachier-Lagrave 12 pont, 2. Niemann 9, 3. Erigaisi 9, 4. Asszaubajeva 8, 5. So 4, 6. Rameshbabu V. 4
Pontazonosságánál a nyitó napon lejátszott villámtorna helyezési sorrendje rangsorol.
A szabályokról röviden: a világbajnokság alatt gyorsított klasszikus játszmákat (45 perc + lépésenként 30 másodperc), rapid (15 perc + lépésenként 10 másodperc) és villámjátszmákat (3 perc + lépésenként 2 másodperc) váltanak. Az ötnapos csoportkörben csak gyorsított klasszikus partikat láthatunk, mindenki kétszer játszik minden ellenfelével. A győzelemért 3 pont jár, a döntetlenért 1. A játékosokat négy darab hatos csoportba sorsolták, ezekből az első helyezettek jutnak az elődöntőbe. A második helyezettek az 5–8. helyért meccselhetnek a kieséses szakaszban, és így tovább, a csoport utolsó, hatodik pozícióját birtoklók a 21–24. helyért harcolnak.
A kieséses rendszerben minden párharc két napig tart. Minden nap az összes pár négy villámjátszmát, két rapid és egy klasszikus partit vált. Minden nap végén győztest hirdetnek, tehát miután véget ér az első nap, törlődnek a pontok, és a második nap mindkét sakkozó 0 pontról indul. Aki megnyeri mindkét napot, az jut tovább. 1:1 esetén az úgynevezett Armageddon-játszma jön, vagyis világosnak 10, sötétnek 7 perc gondolkodási idővel, de a döntetlen a sötétnek kedvez.