Lőrincz Ábel vezetőedzői feladatot kapott Svédországban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.12. 10:03
Lőrincz Ábel a Hammarbynál már dolgozott beugró edzőként (Fotó: Imago Images)
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Svédország Djurgarden Lőrincz Ábel
A svéd labdarúgó-bajnokságban (Allsvenskan) szereplő Djurgarden két fordulóval az idény vége előtt menesztette Jani Honkavaara vezetőedzőt, és egy edzői triumvirátus tagjaként Lőrincz Ábel vette át a csapat irányítását.

A Djurgarden a sereghajtó Halmstadtól kikapott, így két fordulóval a vége előtt már csak matematikai esélye maradt a bajnokság megnyerésére, hiszen hatpontos a hátránya a Hammarbyval és a Siriusszal szemben.

A vezetőség ezután menesztette Jani Honkavaara vezetőedzőt, aki 2025 januárja óta volt hivatalban. A finn szakvezető mellett Christer Mattiasson és Hugo Berggren is távozott a szakmai stábból. A vezetőség a pályán nyújtott teljesítményt és a megszerzett pontok számát hozta a váltás indokaként.

A maradék két mérkőzésen egy edzői triumvirátus irányítja a csapatot: Agon Mehmeti és az U19-es csapattól felhozott Hannes Grönblad mellett Lőrincz Ábel felel a szakmai munkáért. Lőrincz korábban a Hammarbyt is irányította megbízott edzőként, majd dolgozott a Monaco edzői stábjában is – írta a 24.hu.

 

Svédország Djurgarden Lőrincz Ábel
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