Lőrincz Ábel vezetőedzői feladatot kapott Svédországban

A Djurgarden a sereghajtó Halmstadtól kikapott, így két fordulóval a vége előtt már csak matematikai esélye maradt a bajnokság megnyerésére, hiszen hatpontos a hátránya a Hammarbyval és a Siriusszal szemben.

A vezetőség ezután menesztette Jani Honkavaara vezetőedzőt, aki 2025 januárja óta volt hivatalban. A finn szakvezető mellett Christer Mattiasson és Hugo Berggren is távozott a szakmai stábból. A vezetőség a pályán nyújtott teljesítményt és a megszerzett pontok számát hozta a váltás indokaként.

A maradék két mérkőzésen egy edzői triumvirátus irányítja a csapatot: Agon Mehmeti és az U19-es csapattól felhozott Hannes Grönblad mellett Lőrincz Ábel felel a szakmai munkáért. Lőrincz korábban a Hammarbyt is irányította megbízott edzőként, majd dolgozott a Monaco edzői stábjában is – írta a 24.hu.