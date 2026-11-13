Az UTE nyerte meg a fővárosi rangadót az Erste Ligában

AZ UTE ÉS A BJA HC az elmúlt években pikáns és szoros párharcokat vívott egymással, de valahogyan a rájátszásban mindig utóbbi gárdának jött ki a lépés. Ám ezúttal „még csak” az alapszakaszban találkozott a két fél. Bár az első percekben jobb volt a BJA, néhány perc után belelendült az UTE, és a játékrész második felében Benjamin Sokay vezetésével kétgólos előnyre tettek szert a lila-fehérek. A második harmadban Szabó Rácz Maim tovább növelte a két gárda közötti különbséget, Niklas Karjaleinen szépített, de kétgólos hátrányból nem tudott felállni a BJA, a hajrában Matias Lehtonen biztosította be a hazaiak sikerét.

A játéknap másik két találkozója kevesebb izgalmat hozott, a DVTK remek középső harmaddal 6–2-re nyert a FEHA19 ellen, míg a DEAC tizenegy gólt rámolt be a Dunaújvárosnak.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

ÚJPESTI TE–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Újpest, 678 néző. V: Németh M., Korbuly, Kövesi, Várjú-Bartal

UTE: RAJNA – Pokornyi, Franyó / Tornyai (1), Szathmáry (1) / Bogesics (1), Ladnyik (1) / Rósa – VASKO 1, SOKAY 1 (1), Dansereau / ZITNYI (2), Lehtonen 1, Valtonen (1) / Csányi, Szabó Rácz 1, Mester / Kovács S., Cseh I., Szalma. Edző: Anatolij Bogdanov

BJA HC: Farkas R. – Szabó B., Pozsgai / Varga, Seregély / Boros, KARJALEINEN 1 / Szivák – Schlekmann, Nagy G., ZAPERNICK / Percic, NAGY K., Nádor / Molnár B., Weidemann (1), Zimányi / Szabó D., Bóna, Balogh Á. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 43–28. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Anatolij Bogdanov: – Jó, tisztességes meccset játszottunk, az első 30 perc kifejezetten tetszett, aztán a felénél elvesztettük a fókuszt. De ez benne van, mégiscsak emberek vagyunk, most így reagáltunk arra, hogy kicsit elragadtak minket az érzelmek. Később összeszedtük magunkat, jól védekeztünk a harmadik harmadban.

Kangyal Balázs: – Nem tudok olyan momentumot említeni, amira azt tudom mondani, hogy klassz volt, vagy jó volt. Olyan, mintha nem történt volna kb. velünk semmi és ez a legrosszabb. Van az a közhely, hogy fizesd meg az árát. Ezúttal üres volt a zsebünk, elköltöttük valami másra, eltapsoltuk valahol, pedig szükség lett volna rá. Teljesen megérdemelten nyert az ellenfél.

DEBRECENI EAC–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 11–2 (2–2, 6–0, 3–0)

Debrecen, 420 néző. V: Rencz, Soós, Varjú, Majoros

DEAC: Antek – Mártonffy (2), Usztyinyenko 1 (1) / Kiss D. 1, Bukor (2) / Jurkovics (1), Szécsi (1) / Haranghy – Németh Z. 1 (1), Senfeld 1 (1), Culigin 1 (1) / Tóth Richárd 1, Sztyepanov (2), Kulesov 1 (1) / Kiss P. (2), Kovács Alex 1 (3), Varga B. 2 (1) / Ördög 1, Lifshits, Kovács Alpár. Edző: Vaszjunyin Artyom

DAB: Szücs (Bejó) – Agafonov (1), Lévai / Balázsi, Orosz / Horváth D., Újvári – Strenk, Babeliak 1 (1), TATARENKO 1 / Nyerusai, Mesterházy, Barabás / Bánki, Simic, Takács L. / Taczman. Edző: Németh Péter

Kapura lövések: 56–18. Gól – emberelőnyből: 1/0, ill. –

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Az első harmadban könnyelműen játszottunk, ami meglehetősen bosszantó volt a kispadon, hiszen megbeszéltük, hogy koncentráltan kezdünk. A második játékrésztől már azt a csapatom láttam a pályán, amelyiket mindig is szeretnék, és a folytatásban végre négy sorral tudtunk játszani!

Németh Péter: – Nagyon jól álltunk bele a meccsbe, sokat korcsolyáztunk, taktikailag is fegyelmezetten jégkorongoztunk. Aztán a második harmad derekán megnyomta valaki a kikapcsoló gombot, és minden elment. Több korongot adtunk el, mint a gyártó. Én vagyok a csapat edzője, vállalom a felelősséget.

DVTK JEGESMEDVÉK–FEHA19 6–2 (1–1, 4–1, 1–0)

Miskolc, 980 néző. V: Babic, Tóth R., Dömötör, Szabó D.

DVTK: Praták – Szirányi (1), Kärmeniemi / Jeliszejev, Szabóki / Szalay, Vokla (1) – Tóth G. (1), GERADS 1 (1), Djumics 1 / Rétfalvi, Lövei 1, PINEO 1 (1) / Csiki (1), Kinloch Varga (1), Trajcsik / CZECZE (2), TÓTH P. 1 (1), Trozsák 1. Edző: Láda Balázs

FEHA19: Csibi – Nagy D., Szabó P. / Deák, Sivrin / Erdőhelyi, BAJKÓ 2 / Bánhegyi – Magosi, Keceli-Mészáros, Fehér (1) / Pallós, Karó, Schwartz / Molnár Z. (1), Alapi, Ambrus Cs. / Pallag-Bozsák, Balasits (1), Ratnyikov. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 43–27. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Ritó László másodedző: – Óriásit melóztak a srácok. Az első harmad nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de utána beindult a gépezetünk. Öröm, hogy mind a négy sorunk betalált a kapuba.

Tokaji Viktor: – A kezdésünk jó volt, utána viszont elveszítettük a fonalat. Sok mérkőzésünk lesz az elkövetkezendő napokban, így megyünk tovább.