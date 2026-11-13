Hosszabbított saját nevelésű játékosával az ETO FC

A felvidéki származású, U21-es magyar válogatott Urblík Norbert – aki a Vasasban szereplő Urblík József unokatestvére – Léván, majd 2017-től Győrben nevelkedett, az ETO felnőttcsapatában 2023 áprilisában, a Budafok elleni NB II-es bajnokin (1–1) mutatkozott be. 2023 nyarán szerződtette a DAC, de fél év után visszaadta kölcsönbe, végleg tavaly februárban tért vissza a zöld-fehérekhez.

A 22 éves belső védő az előző idényben csupán egy NB I-es és hét NB III-as mérkőzésen lépett pályára, így idén tavasszal Somorjára került kölcsönbe, visszatérése óta viszont alapember Győrben, a mostani évadban 12 élvonalbeli, valamint két-két Mol Magyar Kupa-meccsen és Konferencialiga-selejtezőn összesen 1420 percet játszott, ráadásul szerzett három gólt az NB I-ben.