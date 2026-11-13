Marco Rossi: Hogy játékra kész állapotban vannak-e Szoboszlaiék? Igen!

Egészséges-e Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz?

„Igen. Igen. Igen. Ha az a kérdés, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz játékra kész állapotban van-e, akkor igen, abszolút. Ez mindenkiről nem mondható el. Lukács Dánielre például nem tudunk számítani, nem is edzett, jó eséllyel a következő meccsre sem épül fel. Rajta kívül sajnos Redzic Damir is megsérült újra. Ezúttal a bicepszében érzett izomfájdalmat az egyik edzést követően. Mindenki más bevethető. Mindenki.”

Nagy visszatérők

„Kulcsjátékosaink tértek vissza, mint Varga Barnabás és Sallai Roland. Az identitásunk, a felfogásunk ettől még persze nem változik, szerintem hasonló meccs lesz ez is, mint a budapesti, de nagy önbizalmat ad, hogy ilyen játékosok újra ott lehetnek velünk a pályán.”

Osváth Attila vs. Bolla Bendegúz – ki lesz a jobbhátvéd?

„Nézzék, ez nagyon nehéz döntés. Nekem, személyesen is. Nagyon sok szempont alapján lehetne dönteni. Mindketten jól teljesítenek a válogatottban, persze, Osváth a frissebb, a felkapottabb név, jól játszott a grúzok ellen legutóbb és Milánóban is a Fradi győzelme alkalmával. Eközben Bolla pályára lép a Rapidban, amellyel vezetik az osztrák bajnokságot. Nem mondok erre semmit, holnap megtudják!"

Mit vár Grúziától?

„Taktikailag rugalmas, jól felkészített csapatot várok holnap ellenfélnek. Tudjuk, milyen játékosaik vannak, mire képesek, játszottunk már ellenük, de azért az alaposan átírja az eredeti elképzeléseiket, hogy nem számíthatnak Hvicsa Kvaracheliára sérülés miatt. Pótolhatatlan játékosról van szó, úgyhogy nyilván az lesz a grúzok célja, hogy a játék más aspektusaira helyezzék a hangsúlyt.”

„Tisztelni fogjuk az ellenfelünket, ahogy mindig. Kvarachelia kidőlésével is rengeteg topligás játékosa van ennek a keretnek, ráadásul a szövetségi kapitányuk azt mondta, szeretné, ha nem lenne csapata kiszámítható, úgyhogy mindenre felkészülünk. Az összes taktikai variációra, az összes játékstílusra. Ami minket illet, készen állunk majd, maximális elkötelezettséggel szállunk harcba.”

Hogyhogy csak péntek este érkezett meg a magyar csapat Tbiliszibe? Ezt furcsállta a grúz sajtó

„Nos, már korábban úgy döntöttünk, hogy csak ma, a sajtótájékoztató napján utazunk Tbiliszibe, az időeltolódás miatt nem változtatunk a programunkon. Az igazság az, hogy egy nemzeti csapattal sosincs elég idő együtt edzeni, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, amit közösen, a saját környezetünkben tudunk eltölteni. Évek óta így csináljuk, jobban szeretjük így.”