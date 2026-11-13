Vívás: három magyar a 64 között a férfi tőrözők plovdivi világkupaversenyén

Szemes Gergő bokasérülése miatt nem is nevezhetett, Dósa Dániel pedig kiemeltként kihagyhatta a tőrözők plovdivi világkupaversenyének pénteki selejtezőjét, 11 magyar viszont pástra lépett.

Fájó, hogy az egyenes kieséses szakaszban elvérzett az egyik világbajnoki bronzérmes, Tóth Gergely, a másik viszont, Mihályi Andor el sem jutott idáig, merthogy hibátlan csoportkörének köszönhetően rögtön a főtáblára jutott. Dósához és Mihályihoz még Bagdány Albert csatlakozott.

A nőknél Pásztor Flóra és Kollár Anna képviseli a magyar színeket a 64 között Bulgáriában.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, PLOVDIV

Tőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Dósa (kiemelt), Mihályi 6 győzelem/0 vereség, Bálint 4/2, Tóth G. 4/2, Bodor 4/2, Bagdány 4/2, Grósz 4/2, Frűhauf 3/3, Benyus 3/3, Zsögön 2/4, Rubin 2/4, Gergely 1/4. A 128 közé jutásért: Tóth G.–Rascado Novas (spanyol) 15:9, Frűhauf–Kvak Dzson Hjun (dél-koreai), Ueno (japán)–Benyus 15:8, Mohamed (egyiptomi)–Rubin 15:14, Minott (brit)–Zsögön 15:11. A 96 közé jutásért: Grósz–Eliaz (izraeli) 15:8, Bagdány–Bodor 15:8, Bálint–Jakubowski (lengyel) 15:14, Filippi (olasz)–Frűhauf 15:5, Emmer (amerikai)–Tóth G. 15:14. A 64 közé jutásért: Bagdány–Cervantes (mexikói) 15:10, Hamza (egyiptomi)–Grósz 15:11, Milnyikov (orosz)–Bálint 15:10