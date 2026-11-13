Női kézilabda NB I: visszatér korábbi csapatához a DVSC klasszis jobbszélsője – hivatalos

A 30 éves játékos 2014-ben csatlakozott a Brest utánpótlásához, a felnőtteknél 2015-ben mutatkozott be, majd 2017-től meghatározó játékossá vált. A klubbal három Francia Kupát (2016, 2018, 2021), valamint 2021-ben bajnoki címet nyert, és ugyanabban az évben Bajnokok Ligája-döntőt is játszott. Toublanc 2021 októberében mutatkozott be a francia válogatottban, amellyel világbajnoki ezüstöt (2021), aranyat (2023), olimpiai ezüstöt (2024), valamint világbajnoki bronzot (2025) is szerzett. A Bresttől 2024 nyarán távozott, és előbb a román Valcea, majd a Debrecen játékosa lett.

Nagyon boldog és még inkább büszke vagyok amiatt, hogy visszatérhetek Brestbe. A város és a klub különleges helyet foglal el a szívemben. Korábban rengeteget kaptam tőlük; sportolóként és emberként egyaránt, és biztos vagyok benne, hogy az újbóli együttműködésünk még sok szép pillanatot tartogat. Alig várom, hogy megírjam közös történelmünk újabb fejezetét

– fogalmazott Toublanc a Brest hivatalos honlapja szerint.

Hlavaty Tamás, a Brest vezetőedzője szerint a szélső visszatérése rendkívül pozitív hír a klub jövője szempontjából. Kiemelte, hogy a megszerzése tökéletesen illeszkedik a klub céljaihoz, emellett csapattársként is kiváló személyiség, aki jó hangulatot teremt az öltözőben, és mindig motiválja társait.

A Brest bejelentette azt is, hogy Toublanc a 3-as számú mezben szerepel a csapatban.