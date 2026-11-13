A Boksz Világtanács fenntartja az oroszokra vonatkozó szankcióit

A WBC a fehéroroszokat is érintő szankciók változatlanul hagyásáról mexikóvárosi konferenciáján döntött. A szervezet közlése szerint a két ország bokszolói továbbra sem szerepelhetnek a világranglistán, és nem vehetnek részt a WBC által szervezett versenyeken.

A Boksz Világszervezet (WBO) és a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) ugyanakkor feloldotta az oroszokkal szembeni szankciókat, és visszahelyezte őket a ranglistáira.

Az amatőr ökölvívók idei U23-as Európa-bajnokságán, amely hétfőtől november 24-ig tart Porecben, nem vesznek részt az oroszok. A visszalépés okául Moszkvában azt jelölték meg, hogy a nemzeti zászló nélkül bokszolóik nem hajlandók ringbe lépni, ráadásul a horvát házigazdák nemcsak a zászlóhasználatot tiltották meg az oroszoknak, hanem a szükséges vízumokat sem adták meg.

A horvátországi Európa-bajnokságon, amelyet a 2004 és 2007 között született férfi és női ökölvívók számára írtak ki, hétfős magyar válogatott indul.

(az MTI nyomán)