A Boksz Világtanács fenntartja az oroszokra vonatkozó szankcióit

K. Zs.K. Zs.
2026.11.13. 13:16
Fotó: Getty Images
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Oroszország orosz-ukrán háború Boksz Világtanács
A profi boksz legjelentősebb világszervezetei közül a Boksz Világtanács (WBC) fenntartotta az orosz ökölvívókkal szembeni korlátozásokat.

A WBC a fehéroroszokat is érintő szankciók változatlanul hagyásáról mexikóvárosi konferenciáján döntött. A szervezet közlése szerint a két ország bokszolói továbbra sem szerepelhetnek a világranglistán, és nem vehetnek részt a WBC által szervezett versenyeken.

A Boksz Világszervezet (WBO) és a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) ugyanakkor feloldotta az oroszokkal szembeni szankciókat, és visszahelyezte őket a ranglistáira.

Az amatőr ökölvívók idei U23-as Európa-bajnokságán, amely hétfőtől november 24-ig tart Porecben, nem vesznek részt az oroszok. A visszalépés okául Moszkvában azt jelölték meg, hogy a nemzeti zászló nélkül bokszolóik nem hajlandók ringbe lépni, ráadásul a horvát házigazdák nemcsak a zászlóhasználatot tiltották meg az oroszoknak, hanem a szükséges vízumokat sem adták meg.

A horvátországi Európa-bajnokságon, amelyet a 2004 és 2007 között született férfi és női ökölvívók számára írtak ki, hétfős magyar válogatott indul.

(az MTI nyomán)

 

Oroszország orosz-ukrán háború Boksz Világtanács
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