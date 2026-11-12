Pénteki sportműsor: sajtótájékoztató a grúz–magyar előtt; pályán a németek és a hollandok is az NL-ben
NOVEMBER 13., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.30: a grúz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Tbiliszi, Miheil Meszhi Stadion
18.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Tbiliszi, Miheil Meszhi Stadion
NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Hollandia–Görögország
20.45: Szerbia–Németország (Tv: Spíler2)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Skócia–Észak-Macedónia (Tv: Match4)
20.45: Szlovénia–Svájc (Tv: Arena4)
C-LIGA
3. CSOPORT
18.00: Moldova–Kazahsztán
20.45: Szlovákia–Feröer
4. CSOPORT
20.45: Bulgária–Izland
20.45: Luxemburg–Észtország
D-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Andorra–Gibraltár
2. CSOPORT
20.45: Liechtenstein–Azerbajdzsán
NB III
13. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: Vasas FC II–Szegedi VSE
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Budaörs–Érdi VSE
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSE)
21.00: Salamanca (IV.)–Celta Vigo (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
2.15: New York Giants–Washington Commanders (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
NŐI EURÓPA-KUPA, ELSŐ SZAKASZ (ÚJVIDÉK)
1. FORDULÓ
19.00: Budaörsi SC–CSM Constanta (román)
CSELGÁNCS
GRAND PRIX, ZÁGRÁB
9.00: selejtező
16.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2, 17.00)
ERŐEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
14.30: női 69 kg, férfi 105 kg (Tv: Eurosport2)
GOLF
PGA TOUR, AUSTIN CHAMPIONSHIP
20.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák
18.30: DVTK Jegesmedvék–FEHA19
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19
19.15: EC KAC (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–RB Salzburg (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers (osztrák)
KONTINENTÁLIS KUPA, 2. FORDULÓ
1. NAP, D-CSOPORT, ASIAGO
16.30: Herlev Eagles (dán)–Corona Brasov (romániai)
20.00: Asiago Hockey (olasz)–Nomad Asztana (kazah)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 178, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
21.00: CombatX MMA Gála, MET Aréna, Székesfehérvár (Tv: Spíler1)
OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
19.00: záróünnepség (Tv: M4 Sport)
SAKK
TOTÁLISSAKK-VILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
15.00: csoportmérkőzések
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Trap, vegyes csapat
7.00: alapverseny
13.30: döntő
SZNÚKER
BAJNOKOK BAJNOKA, LEICESTER
19.45: 5. nap (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM
11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
21.00: egyes és páros, csoportkör, 3. forduló
21.00: Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Karolína Muchová (cseh, 7.) (Tv: Max4)
22.30: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Elina Szvitolina (ukrán, 6.) (Tv: Max4)
TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT, ABU-DZABI
11.00: női verseny (Tv: M4 Sport)
13.00: férfiverseny (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
NŐI PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPAVERSENY, VUHSZI
2.00: egyéni selejtező
TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, PLOVDIV
8.00: férfi egyéni selejtező
FÉRFI PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPAVERSENY, BERN
9.00: egyéni 64-es tábla
KARD-VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ
10.00: férfi egyéni selejtező