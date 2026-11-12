Pénteki sportműsor: sajtótájékoztató a grúz–magyar előtt; pályán a németek és a hollandok is az NL-ben

Pénteken tartják a magyar és a grúz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóját Tbilisziben. Lesznek meccsek a Nemzetek Ligájában, az NB III-ban és a spanyol Király-kupában is. Folytatódik a női tenisz-világbajnokság Indian Wellsben, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban asztalitenisz, cselgáncs, erőemelés, golf, ifjúsági olimpia, jégkorong, küzdősport, NFL, sakk, sportlövészet, sznúker, triatlon, valamint vívás is.

NOVEMBER 13., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.30: a grúz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Tbiliszi, Miheil Meszhi Stadion

18.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Tbiliszi, Miheil Meszhi Stadion NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Hollandia–Görögország

20.45: Szerbia–Németország (Tv: Spíler2)

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Skócia–Észak-Macedónia (Tv: Match4)

20.45: Szlovénia–Svájc (Tv: Arena4)

C-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Moldova–Kazahsztán

20.45: Szlovákia–Feröer

4. CSOPORT

20.45: Bulgária–Izland

20.45: Luxemburg–Észtország

D-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Andorra–Gibraltár

2. CSOPORT

20.45: Liechtenstein–Azerbajdzsán NB III

13. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Vasas FC II–Szegedi VSE

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Budaörs–Érdi VSE SPANYOL KIRÁLY-KUPA

1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSE)

21.00: Salamanca (IV.)–Celta Vigo (Tv: Sport1) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

2.15: New York Giants–Washington Commanders (Tv: Arena4) ASZTALITENISZ

NŐI EURÓPA-KUPA, ELSŐ SZAKASZ (ÚJVIDÉK)

1. FORDULÓ

19.00: Budaörsi SC–CSM Constanta (román) CSELGÁNCS

GRAND PRIX, ZÁGRÁB

9.00: selejtező

16.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2, 17.00) ERŐEMELÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

14.30: női 69 kg, férfi 105 kg (Tv: Eurosport2) GOLF

PGA TOUR, AUSTIN CHAMPIONSHIP

20.00: 2. nap (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

18.30: DVTK Jegesmedvék–FEHA19

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19

19.15: EC KAC (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–RB Salzburg (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers (osztrák)

KONTINENTÁLIS KUPA, 2. FORDULÓ

1. NAP, D-CSOPORT, ASIAGO

16.30: Herlev Eagles (dán)–Corona Brasov (romániai)

20.00: Asiago Hockey (olasz)–Nomad Asztana (kazah) KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 178, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

21.00: CombatX MMA Gála, MET Aréna, Székesfehérvár (Tv: Spíler1) OLIMPIA

IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR

19.00: záróünnepség (Tv: M4 Sport) SAKK

TOTÁLISSAKK-VILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST

15.00: csoportmérkőzések SPORTLÖVÉSZET

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Trap, vegyes csapat

7.00: alapverseny

13.30: döntő SZNÚKER

BAJNOKOK BAJNOKA, LEICESTER

19.45: 5. nap (Tv: Sport2) TENISZ

ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM

11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

21.00: egyes és páros, csoportkör, 3. forduló

21.00: Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Karolína Muchová (cseh, 7.) (Tv: Max4)

22.30: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Elina Szvitolina (ukrán, 6.) (Tv: Max4) TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, ABU-DZABI

11.00: női verseny (Tv: M4 Sport)

13.00: férfiverseny (Tv: M4 Sport) VÍVÁS

NŐI PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPAVERSENY, VUHSZI

2.00: egyéni selejtező

TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, PLOVDIV

8.00: férfi egyéni selejtező

FÉRFI PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPAVERSENY, BERN

9.00: egyéni 64-es tábla

KARD-VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

10.00: férfi egyéni selejtező