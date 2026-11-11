Jégkorong: a kanadai kormány hivatalosan jelezte, nem ad vízumot az orosz juniorválogatottnak

A kormányzat egyben azt is közölte, hogy azok az orosz hokisok, akik jelenleg rendelkeznek érvényes kanadai vízummal – például mert kanadai vagy egyesült államokbeli klubban játszanak – sem vehetnek részt a vb-n, még semleges színekben sem.

A bejelentésre az után került sor, hogy Franz Reindl, az IIHF elnöke Kanadába utazott, hogy tárgyaljon a kanadai illetékesekkel az orosz vb-szereplésről.

Mark Carney kanadai miniszterelnök múlt kedden jelentette be, hogy az orosz válogatott addig nem fog „kanadai földre lépni”, amíg tart az ukrajnai háború, most pedig a kormányzat hivatalos formába öntötte a tiltást.

A nemzetközi szövetségnek elvileg azonnali hatállyal vissza kell helyeznie az oroszokat a vb-mezőnybe mind az öt (férfi és női felnőtt és ifjúsági, valamint a férfi junior) kategóriában, mert a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) erre kötelezte.

A hivatalos vízummegtagadás után az IIHF-nek el kell döntenie, hogy miként rendezi meg a tízcsapatos junior elit vb-t. Az idő rövidsége miatt nem igazán jöhet szóba, hogy Kanada elveszítené a rendezés jogát.

A norvégok tavaly feljutottak, ám az oroszok visszavétele miatt elvileg visszasorolták őket a divízió I/A-osztályba, amelynek a világbajnokságát december 6-i kezdettel Budapesten rendezik. Az új helyzetben elképzelhető, hogy a norvégok mégis játszhatnak az elitben, és a magyar fővárosban esedékes torna marad hatcsapatos, az eredeti forgatókönyv szerint. A magyar szövetség már jelezte, hogy kész hat- és hétcsapatos divízió I/A vb-t is rendezni a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban.

A kanadaiak mellett a januári ostravai női ifjúsági vb-nek otthont adó csehek, valamint a májusi mannheimi-düsseldorfi-gelsenkircheni férfi elit vb-re a németek sem kívánnak vízumot adni az oroszoknak, szembe menve a CAS-ítélettel, ám így fennállhat az a veszély, hogy a jövőben nem rendeznek nemzetközi sporteseményeket, ráadásul München olimpiai kandidálása is veszélybe kerülne.

Az NHL-sztár Alekszandr Ovecskin kijelentette: szeretné képviselni hazáját a 2027-es vb-n, de – mint azt megjegyezte – a döntés nem az ő kezében van.

„Az ember képviselni akarja a hazáját. Mindegy, milyen eseményről van szó – világbajnokság, olimpia vagy Európa-bajnokság. Egyszerűen csak ki akarsz menni a jégre, játszani akarsz, és képviselni a hazádat” – mondta a Washington Capitals Stanley Kupa-győztes kapitánya Ottawában, miután klubja győzött a kanadai fővárosban a Senators ellen.

„Biztos vagyok benne, hogy ha megkérdeznénk a szurkolókat, ők a legjobb játékosokat szeretnék látni a jégen, köztük a fiatal generáció tagjait, a jövő sztárjait. De tudják, ez nem rajtunk múlik” – tette hozzá.

Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fűződő kapcsolatai miatt Ovecskin ottawai látogatása ellen egy közel húszfős csoport ukrán zászlókat lengetve tiltakozott az aréna közelében.

Az NHL-gólrekorderének szereplése függ attól is, hogy májusban a Washington versenyben lesz-e még a rájátszásban.

Az IIHF a sportág olimpiai jövőjét kockáztatja, ha nem veszi vissza az oroszokat, a svéd, a finn, a cseh, a dán, a norvég, az osztrák, a svájci, a lett és az ukrán szövetség viszont már bejelentette, hogy válogatottja nem fog az oroszok ellen pályára lépni. Ezen túl tehetős szponzorok is jelezték, hogy orosz részvétel esetén nem támogatják tovább a nemzetközi szövetséget, amely így pénzügyileg megroppanna.

Miután a magyar férfi felnőtt és a női ifjúsági válogatott az előző vb-n is az elitben szerepelt, ezért a két csapatnak nem kell tartania a visszasorolástól, ha az oroszokat valóban visszahelyezik a mezőnybe.