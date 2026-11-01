1. Papp-kupa: szorítóba! – két kontinens egy ringben

L. PAP ISTVÁNL. PAP ISTVÁN
2026.11.13. 20:50
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Hámori Luca és Hankó Kálmán a két magyar induló az 1. Papp-kupán (Fotó: NS-montázs/Czinege Melinda)
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ökölvívás Papp-kupa Hankó Kálmán boksz Hámori Luca
Szombat este tíz pár bokszol a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, kékben Európa, pirosban Amerika legjobb amatőr ökölvívói. Az 1. Papp-kupán kesztyűt húz Hankó Kálmán (70 kg) és Hámori Luca (65 kg) is.

Ha nem is felejtette el Magyarország Papp Lászlót, a háromszoros olimpiai bajnok legenda emlékének ápolása össze sem hasonlítható például Puskás Ferencével, holott a maga korában népszerűségben a bunyós sem maradt el a valaha volt legnagyobb magyar labdarúgó mögött.

Egyszer talán felkerül a Papp László Budapest Sportaréna oldalára is az 1956 után is idehaza élő, 2003-ban elhunyt bajnok neve, ami viszont már most biztos: grandiózus bokszgálával búcsúzik a Papp100-emlékév. Születése centenáriumán (március 25-én, ettől az esztendőtől hivatalosan is a Magyar ökölvívás napja) a BOK-csarnokban összegyűlt a magyar boksz színe-java, beiktatták a Magyar Ökölvívó-hírességek Csarnokának első tagjait, november 14-re pedig eljön hozzánk a világ.

Kovács István MÖSZ-elnök ugyanis gondolt egy merészet, és gyorsan keresztül is vitte a European Boxing és a Pan-American Boxing elöljáróin az ötletét: rendezzenek a páros években európai–amerikai csapattalálkozót, viselje az első olimpiai bajnokként triplázó Papp László nevét, és az elsőnek mindjárt Budapest adjon otthont.

És lőn! A gondolatot tett követte, péntek este Lars Brovil, az európai és Elise Seignolle, a pánamerikai szövetség elnöke jelenlétében a Tribe Budapest Stadium Hotelban már mérlegelt is a kizárólag olimpiai súlycsoportokat képviselő kétszer tíz amatőr bunyós – a csapatmeccseken szokásos egy kilogrammos súlyengedménnyel. Köztük a kiírás értelmében két magyar: a szeptemberi Európa-bajnokságon a Papp-kupa kategóriáiban a mieink közül legjobban szereplő Hankó Kálmán és Hámori Luca. (Az 57 kg-os Eb-aranyérmes Kuhta Vladiszlava súlycsoportja a Los Angeles-i olimpián ott lesz, ám a Papp-kupa programjában nem szerepel.)

Hankó fél kilóval 70 felett mérlegelt, és a hetedik párban végül vízumproblémák miatt nem a pánamerikai bajnok, dominikai köztársaságbeli Ricardo Cuello, hanem a bronzérmes kolumbiai Alex Rángel ellen bokszol.

VÉLEMÉNY
Kovács István, MÖSZ-elnök: Nem tudom eléggé megköszönni az európai és a pánamerikai szövetség vezetőinek, hogy odaálltak a Papp-kupa ötlete mögé, és most megvalósul az álmunk, szombaton összecsaphatnak két kontinens legjobbjai. A nagy névadó, Papp László biztosan büszke lenne ránk, a családja ott lesz velünk a sportcsarnokban, és magyar elnökként mi másban is bíznék, mint európai sikerben, amelyhez a mi fiunk és lányunk is hozzáteszi a magáét.

„Még örülök is, hogy változott az ellenfelem, mert a kolumbiai hasonlóan bevállalós, mint én, és nagyon úgy fest, hogy hatalmas, sok ütést hozó meccset vívunk majd. Márpedig a közönség a véres csatákat szereti, nem?” – mondta az Eb-negyeddöntős helyével a hazai bunyósok jogán bokszoló Hankó. (Riválisa pedig még a mérlegelés előtti percekben is bőszen fogyasztott...)

A programot az egy nappal a páros mérkőzés előtt pontosan 65.65 kilós Hámori zárja – az ő ellenfele valamikor 22.30 óra tájban a hozzá hasonló stílusú argentin Pánamerika-bajnok, Lucía Muello lesz. „Minden adva van ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból, és biztos vagyok benne, hogy ez elég is lesz a győzelemhez!” – mondta eltökélten az Eb-ezüstérmes BVSC-s lány.

Ki tudja, könnyen lehet, hogy az ő meccsén dől az első 1. Papp-kupa sorsa.

A PAPP-KUPA PROGRAMJA

Női 51 kg: Laura Fuertes (spanyol)–Valeria Amparan (mexikói)

Férfi 55 kg: Vjacseszlav Rogozin (orosz)–Yedrián Otero (Puerto Ricó-i)

Női 54 kg: Lenka Bernardová (cseh)–Diana Maestre (venezuelai)

Férfi 60 kg: Artur Bazejan (örmény)–Saidel Horta (kubai)

Női 60 kg: Gizem Özer (török)–Jajaira Gonzalez (amerikai)

Férfi 80 kg: Rasztko Simics (szerb)–Josh Ofori (kanadai)

Férfi 70 kg: HANKÓ KÁLMÁN (magyar)–Alexander Rángel (kolumbiai)

Női 75 kg: Aoife O’Rourke (ír)–Luisa Montiel (kolumbiai)

Férfi +90 kg: Abdullajev Mahammad (azeri)–Gilbert Kabamba (amerikai)

Női 65 kg: HÁMORI LUCA (magyar)–Lucía Muello (argentin)

ÖKÖLVÍVÁS
Szombat, 19.00: Papp-kupa, Budapest (Tv: Sport2)

 

ökölvívás Papp-kupa Hankó Kálmán boksz Hámori Luca
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