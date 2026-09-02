Nemzeti Sportrádió

A síelőknél maradnak semlegesek az oroszok és a fehéroroszok

2026.09.02. 14:32
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Fotó: Getty Images
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fehérorosz sportolók orosz sportolók FIS
A Nemzetközi Síszövetség (FIS) végrehajtó bizottságának thuni döntése értelmében az orosz és fehérorosz sportolók továbbra is a nemzeti identitás szimbólumai nélkül, semleges színekben indulhatnak a szervezet versenyein.

A sportági testület szerdai közleményében kiemelte: a két ország sportolói, edzői és sportvezetői amennyiben elfogadják és aláírják a FIS semlegességi nyilatkozatát, úgy változatlan formában vehetnek részt ezután is a szövetség versenyein. Ennek értelmében a sízők és a hódeszkások tiszteletére továbbra sem vonják fel a nemzeti lobogót, illetve játsszák el a nemzeti himnuszt, és a ruházatuknak sem szabad utalnia a hovatartozásukra, részvételük pedig kizárólag az egyéni versenyszámokra korlátozódik. 

A FIS hozzátette: a semlegességi elvek betartását folyamatosan ellenőrzik, annak megsértése szankciókkal jár. Az orosz és fehérorosz alpesi sízőket, sífutókat, síakrobatákat és hódeszkázókat az ukrajnai háború miatt tiltotta el a FIS a nemzetközi versenyeken való részvételtől, s a Sportdöntőbíróság decemberi döntése nyomán közel négy év után térhettek vissza, a téli olimpiai kvalifikáció reményében.

A téli sportok szezonja októberben kezdődik, és az érintett sportolók, illetve sportvezetők továbbra is vízumproblémákkal szembesülhetnek egyes európai országokban, ahol világkupaversenyeket rendeznek.

 

fehérorosz sportolók orosz sportolók FIS
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