A síelőknél maradnak semlegesek az oroszok és a fehéroroszok

A sportági testület szerdai közleményében kiemelte: a két ország sportolói, edzői és sportvezetői amennyiben elfogadják és aláírják a FIS semlegességi nyilatkozatát, úgy változatlan formában vehetnek részt ezután is a szövetség versenyein. Ennek értelmében a sízők és a hódeszkások tiszteletére továbbra sem vonják fel a nemzeti lobogót, illetve játsszák el a nemzeti himnuszt, és a ruházatuknak sem szabad utalnia a hovatartozásukra, részvételük pedig kizárólag az egyéni versenyszámokra korlátozódik.

A FIS hozzátette: a semlegességi elvek betartását folyamatosan ellenőrzik, annak megsértése szankciókkal jár. Az orosz és fehérorosz alpesi sízőket, sífutókat, síakrobatákat és hódeszkázókat az ukrajnai háború miatt tiltotta el a FIS a nemzetközi versenyeken való részvételtől, s a Sportdöntőbíróság decemberi döntése nyomán közel négy év után térhettek vissza, a téli olimpiai kvalifikáció reményében.

A téli sportok szezonja októberben kezdődik, és az érintett sportolók, illetve sportvezetők továbbra is vízumproblémákkal szembesülhetnek egyes európai országokban, ahol világkupaversenyeket rendeznek.