Tizenegy gólos félidő a svéd labdarúgóligában

Minden idők egyik legőrültebb félidejét láthatta a közönség a svéd labdarúgó-bajnokságban, ahol a Brommapojkarna a szünetben gól nélküli döntetlen után 6–5-re nyert az AIK vendégeként.
A vendégek a fordulást követően a 70. percben már 5–1-re vezettek, a házigazda stockholmiak azonban felzárkóztak, és a 98. percben egyenlítettek. Ezzel azonban még nem volt vége, a 99. percben Mads Hansen érkezett, és eldöntötte a szombati összecsapást a Brommapojkarna javára.
Az európai bajnokságok történetében néhányszor már történt hasonló, a Bundesligában a Borussia Dortmund 1982-ben hazai környezetben tíz gólt szerzett az Arminia Bielefeld ellen egy félidő alatt, annak ellenére, hogy a 16. percben hátrányba került. A Premier League-ben a Tottenham Hotspur egy játékrész alatt nyolcszor vette be a Wigan kapuját, Jermain Defoe hét perc alatt mesterhármast szerzett a végül 9–1-es megnyert összecsapáson.
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