Menesztették Átrok Zalánék edzőjét

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.13. 18:27
Már nem Michael Beale a Zulte-Waregem edzője (Fotó: Getty Images)
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Átrok Zalán Michael Beale Zulte-Waregem
A belga labdarúgó-bajnokságban szereplő Zulte-Waregem hivatalos felületein számolt be Michael Beale vezetőedző menesztéséről.

„Az Essevee és Michael Beale útjai elválnak. A vezetőedző és a klub közötti több belső egyeztetést követően a felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy véget vetnek az együttműködésnek. Köszönjük Michaelnek az Essevee-nél töltött időszak alatt tanúsított professzionalizmusát és elkötelezettségét. A soron következő mérkőzésekre Steve Colpaert készíti fel a csapatot vezetőedzőként” – olvasható a klub közleményében.

Az angol Michael Beale a nyáron vette át a csapatot, amely Átrok Zalánnal is erősített az átigazolási időszakban. A Zulte-Waregem viszont nem szerepel jól, az első 11 bajnokijából hatot is elveszített, és csak a 14. helyen áll.

A 40 éves Steve Colpaert korábban évekig játékosként erősítette a belga csapatot, majd 2026 januárjában másodedzőként tért vissza. Az idény hajrájában Sven Vandebroeck menesztése után ő fejezte be a bajnokságot, az élvonalban tartva az „Essevee-t”, majd Michael Beale érkezésével ismét másodedző lett.

 

Átrok Zalán Michael Beale Zulte-Waregem
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