Cselgáncs World Tour: Gyertyás Róza aranyérmes Zágrábban

A BHSE világbajnoki bronzérmese egy olasz dzsúdós legyőzésével – három intéssel leléptették ellenfelét – jutott be a negyeddöntőbe, ahol jukóval verte az azeri Gultaj Mammadaliyevát. Az elődöntőben az olimpiai címvédő, kétszeres vb-második üzbég Dijora Keldijorova sem tudta megállítani a 24 éves magyart, aki ippongyőzelemmel ment tovább.

A fináléban aztán az Eb-bronzérmes holland Naomi van Krevel következett, aki ellen 2/2-re állt a mérlege. Az ötödik találkozón Gyertyás másfél percnél földharcot kezdeményezett, és sokáig tusakodott a hollanddal, amíg sikerült átfordítania. Ekkor leszorítás következett, amely olyan kemény volt, hogy Van Krevel inkább lekopogta az akciót. A magyar dzsúdós öt bronz és három ezüst után az első aranyát szerezte meg a WT-sorozatban.

Súlycsoporttársa, az Eb-harmadik Pupp Réka hetedikként zárt a horvát fővárosban, ahol 66 ország 462 versenyzője lép tatamira.