Gyökeres „Bane” Bukarestben is betalált, pofozógép lett a B-ligában Romániából

ROMÁNIA–SVÉDORSZÁG

Korán elvette a románok kedvét a játékot a svéd válogatott, a 13. percben Bernhardsson beadását Nanasi tűzte a kapufára, a kipattanót pedig Viktor Gyökeres verte be – az Arsenal csatára zsinórban a negyedik NL-meccsén is eredményes volt. A svéd támadó szokásos ünneplését vette elő: Bane a Batman-képregényekben a főhős ellenfele, őt, vagyis a maszkját ábrázolja Gyökeres “ikonikus” gólöröme.

A továbbiakban is a skandinávok domináltak, a szünet előtt újabb gólokat szerezhettek volna, de Nanasi ziccerben nem tudott túljárni Hindrich Ottó eszén, s Gyökeres is közel járt a duplázáshoz.

A szünetben Gheorghe Hagi próbált lelket önteni az övéibe, a második játékrész elején Stanciu és Tanase is jó lövéssel jelentkezett, de Johansson mindkét alkalommal védett. A folytatásban a hazai közönség által várt ostrom elmaradt, s Graham Potter tanítványai különösebb gond nélkül gyűjtötték be a három pontot. Az NL B-ligájába csoportgyőztesként feljutó, eredetileg A-ligába jutásról álmodozó románok helyzete a legnagyobb jóindulattal is gyászos: négy meccs után pont nélkül, –10-es gólkülönbséggel állnak a csoportjuk utolsó helyén. 0–1

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

A 4. csoport másik meccsén sokáig gól nélkül álltak a felek Zenicában, de a hajrában Ivan Basic tizenegyese elég volt a bosnyákoknak Lengyelország ellen – 1–0. A C-ligában Ciprus hazai pályán fektette két vállra a letteket (2–1), míg a montenegrói válogatott győzelmi szériája az Örményország elleni 0–0-val ért véget.

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

B-LIGA

4. CSOPORT

Románia–Svédország 0–1 (Gyökeres 13.)

Bosznia-Hercegovina–Lengyelország 1–0 (Basic 84. – 11-esből)

C-LIGA

2. CSOPORT

Ciprus–Lettország 2–1 (Koszti 70., Edwards 90+4., ill. Daskevics 57.)

Montenegró–Örményország 0–0

Kiállítva: Loncsar (Montenegró, 86.)