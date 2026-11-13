Betlehem Dávid eltörte a szárkapocscsontját, hat hétig gipszben lesz a lába

T. Z.T. Z.
2026.11.13. 20:26
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Betlehem Dávid (Fotó: Czinege Melinda)
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úszás sérülés nyílt vízi úszás Betlehem Dávid
Betlehem Dávid a mexikói világkupát követően Dominikán vett volna részt meghívásos úszóversenyen, ám edzés közben sérülést szenvedett: a magyar úszó a hivatalos közösségi oldalán számolt be arról, hogy eltört a szárkapocscsontja.

A Ferencváros úszója pénteken hivatalos közösségi oldalán számolt be a balesetről, amely kedden, a nyílt tengeren tartott edzés közben történt.

A mexikói világkupa után Dominikára utaztunk meghívásos versenyre. Kedden a nyílt tengeren edzettem, amikor egy nagy hullám elkapott, átfordított, és teljes erővel a tengerfenékhez csapott. Eltört a szárkapocscsontom. Szerencsére műtétre nincs szükség, de a következő hat hetet gipszben kell töltenem. Most a gyógyulásra koncentrálok, hogy minél hamarabb visszatérhessek a vízbe

 – írta a Facebookon Betlehem Dávid.

Az úszó bejegyzése végén köszönetet mondott klubjának, a Ferencvárosnak, orvosának és a sportkórháznak, valamint megjegyezte: „Úton az új Playstation, jöhet a GTA 6.”

 

úszás sérülés nyílt vízi úszás Betlehem Dávid
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