Betlehem Dávid eltörte a szárkapocscsontját, hat hétig gipszben lesz a lába

A mexikói világkupa után Dominikára utaztunk meghívásos versenyre. Kedden a nyílt tengeren edzettem, amikor egy nagy hullám elkapott, átfordított, és teljes erővel a tengerfenékhez csapott. Eltört a szárkapocscsontom. Szerencsére műtétre nincs szükség, de a következő hat hetet gipszben kell töltenem. Most a gyógyulásra koncentrálok, hogy minél hamarabb visszatérhessek a vízbe