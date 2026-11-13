Ebben a stadionban csap össze a magyar válogatott Grúziával – képek

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.13. 19:30
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
Nemzetek Ligája Borisz Pajcsadze Tbiliszi Grúzia magyar válogatott
Szombaton lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott az egykori kiváló Dinamo Tbiliszi-csatárról, Borisz Pajcsadzéról elnevezett stadionban. Íme, a még félhomályba burkolózó létesítmény.
Fotó: Szabó Miklós

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
B-LIGA
2. CSOPORT
Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia)
Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Iva Gelasvili (CFR – Románia), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)
Középpályások: Szandro Altunasvili (Dinamo Batumi), Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior Rotterdam – Hollandia), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaiszi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)
Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

 

Nemzetek Ligája Borisz Pajcsadze Tbiliszi Grúzia magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Szalai Attila: Nagyon büszke vagyok, hogy visszatérhettem

Magyar válogatott
59 perce

Marco Rossi: Hogy játékra kész állapotban vannak-e Szoboszlaiék? Igen!

Magyar válogatott
1 órája

„Egy játékos kivételével mind készen állunk” – a grúz kapitány a Magyarország elleni NL-meccs előtt

Magyar válogatott
4 órája

A CR7-éra utáni fő kérdés a portugál válogatottnál: ki lesz a csatár?

Minden más foci
4 órája

Válogatott: állítsa össze a mieink grúziai kezdőcsapatát!

Magyar válogatott
5 órája

Nem hibázhat többet a német válogatott az NL-ben

Minden más foci
5 órája

Szoboszlai kötéssel a térdén vett részt a válogatott edzésén – képek

Magyar válogatott
6 órája

Hőskölteményből keserű tanmese: hová tűnt a grúzok varázsa?

Magyar válogatott
7 órája