Öt svéd játékos is kidőlt a sorból megfázás miatt

A svéd válogatott előbb Romániát győzte le 2–1-re, majd Lengyelországot múlta felül 3–1-re a Nemzetek Ligája B-csoportjának első két fordulójában. A jó eredmények ellenére mégsem lehetnek felhőtlenül boldogok a skandinávok: előbb a románok elleni meccs után távozott a válogatottól Alexander Isak sérülés miatt, majd a lengyelek elleni összecsapás után egy betegség ütötte fel a fejét a csapatnál.

A megfázásszerű kórságnak először Benjamin Nygren, Yasin Ayari és Gustaf Lagerbielke esett áldozatául – előbbi kettő egyaránt betalált a lengyeleknek –majd szerdán Patrik Walemark és Elliot Stroud is kidőlt a sorból.

A svéd válogatott orvosa szerint a betegeket elkülönítik a többiektől, s ugyan egyelőre még a csapattal vannak, de se nem edzhetnek, se nem utazhatnak el a csapattal csütörtökön Zenicára a Bosznia-Hercegovina elleni pénteki meccsre.

Egyelőre a Graham Potter vezette szakmai stáb csupán a St. Pauli kétszeres válogatott védőjét, Eric Smitht hívta be utólag a keretbe, de könnyen lehet, hogy akár Boszniában, akár a három nappal később Románia elleni bukaresti meccs helyszínén csatlakozik majd még egy vagy több játékos is a kerethez.