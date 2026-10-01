Nemzeti Sportrádió

Öt svéd játékos is kidőlt a sorból megfázás miatt

H. Á.H. Á.
2026.10.01. 13:38
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Nygren (balra) és Lagerbielke sem játszhat pénteken (Fotó: Getty Images)
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betegség Svédország megfázás Bosznia-Hercegovina Románia
Patrik Walemark és Elliot Stroud is megfázott a svéd válogatott edzőtáborában, így már öt játékos küzd a betegséggel és egyikük sem léphet pályára a Bosznia-Hercegovina elleni péntek esti Nemzetek Ligája mérkőzésen.

A svéd válogatott előbb Romániát győzte le 2–1-re, majd Lengyelországot múlta felül 3–1-re a Nemzetek Ligája B-csoportjának első két fordulójában. A jó eredmények ellenére mégsem lehetnek felhőtlenül boldogok a skandinávok: előbb a románok elleni meccs után távozott a válogatottól Alexander Isak sérülés miatt, majd a lengyelek elleni összecsapás után egy betegség ütötte fel a fejét a csapatnál. 

A megfázásszerű kórságnak először Benjamin Nygren, Yasin Ayari és Gustaf Lagerbielke esett áldozatául – előbbi kettő egyaránt betalált a lengyeleknek –majd szerdán Patrik Walemark és Elliot Stroud is kidőlt a sorból. 

A svéd válogatott orvosa szerint a betegeket elkülönítik a többiektől, s ugyan egyelőre még a csapattal vannak, de se nem edzhetnek, se nem utazhatnak el a csapattal csütörtökön Zenicára a Bosznia-Hercegovina elleni pénteki meccsre.

Egyelőre a Graham Potter vezette szakmai stáb csupán a St. Pauli kétszeres válogatott védőjét, Eric Smitht hívta be utólag a keretbe, de könnyen lehet, hogy akár Boszniában, akár a három nappal később Románia elleni bukaresti meccs helyszínén csatlakozik majd még egy vagy több játékos is a kerethez.

 

betegség Svédország megfázás Bosznia-Hercegovina Románia
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