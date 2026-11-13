Szalai Attila: Nagyon büszke vagyok, hogy visszatérhettem

– Milyen a visszatérés?
– Rendkívül jó érzés, hogy újra itt vagyok. Rengeteget dolgoztam azért, hogy visszatérhessek a válogatotthoz, ez volt az egyik legnagyobb célom.
– Hogyan éli meg, hogy más a szerepe, mint eddig? Nem titok, hogy Csinger Márk bejátszotta magát a kezdőcsapatba Willi Orbán mellé.
– Mindenkinek az a dolga, hogy a csapatot segítse. Elégedett vagyok a szerepemmel, egy hajóban evezünk, a csapategység tesz minket igazán erőssé. A pályán és a pályán kívül is erre törekszem.
– A Nemzeti Sport stábja meglátogatta ma korábbi edzőjét, a 61-szeres grúz válogatott Sota Arveladzét. Milyen emlékei vannak róla?
– Írtam én is a mesternek, amikor bekerültem a keretbe! Sajnos nem lesz kint a meccsen, Ajax–Barcelona öregfiúk meccsen vesz részt Amszterdamban. Nagyon jó emlékeket örök róla, emberként és edzőként is tisztelem.
– Miben más a felkészülés úgy, hogy nem lesz ott a pályán Hvicsa Kvarachelia?
– Sérült, de ez a tényen nem változtat, hogy a grúz keret tele van tehetséges játékosokkal, a célunk pedig ugyanaz, mint akkor lenne, ha ő is ott lenne a pályán.