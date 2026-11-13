Vívás: Siklósi Gergely aranyérmes a berni világkupa-viadalon

Jónak tűnik ez a szezon – eddig biztosan, hiszen két világkupa-viadalt rendeztek férfi párbajtőrben, az elsőt Koch Máté nyerte meg (Kovács Gergely harmadik lett Casablancában), a másodikat meg Siklósi Gergely.

Pénteken, Bernben.

A svájci város levegőjében egyébként is van valami „magyar”, merthogy nyert itt már vk-versenyt korábban Andrásfi Tibor és Koch Máté is, ezúttal pedig Siklósi Gergely jutott el a legvégéig. Pedig…

Az Imre Gézával készülő klasszis Bernre kiszorult a kiemeltek közül, így már a csütörtöki selejtezőben is vívnia kellett, s ott a csoportkörben azért néha rezgett a léc, a 3/3-as mutató okán pedig tovább három egyenes kieséses asszót kellett vívnia a főtáblára jutásért. Ez amellett, hogy rendkívül fárasztó, még nehéz is, sorozatban nyerni nem mindig jön össze.

Csütörtökön összejött – és összejött pénteken, a főtáblán is!

Egészen elképesztő formában vívott ezen a napon (is) Siklósi, volt ugyan szoros asszója (egy, a nyolcaddöntőben), de ahogy a párbajtőrözők mondani szokták ilyenkor: megszúrni is alig-alig tudták.

A társak hamar búcsúztak (Nagy Dávid és Andrásfi Tibor mindenképpen…), Siklósi viszont kitartott – és még egy érdekesség: egy hónapja, a casablancai vk-viadalon Koch Máté a döntőben az olasz Matteo Galassit múlta felül. Pénteken Bernben Siklósi Gergely szintén.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, BERN

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Koch–Lugones (argentin) 15:6, Siklósi–Elsayed (egyiptomi) 15:8, Keszthelyi–S. Imrek (amerikai) 15:13, Sarlaimov (kazah)–Nagy D. 15:8, Lim (kanadai)–Andrásfi 11:10, Jurka (cseh)–Kovács G. 15:14. A 16 közé jutásért: Koch–Gurov (orosz) 8:7, Siklósi–Petersen (német) 15:8, Jean Joseph (francia)–Keszthelyi 15:13. Nyolcaddöntő: Siklósi–Shamel (egyiptomi) 13:12, Jean Joseph–Koch 15:11. Negyeddöntő: Siklósi–Sarid (izraeli) 11:9. Elődöntő: Siklósi–Sarlaimov 15:4. Döntő: Siklósi–Galassi (olasz) 15:12. Végeredmény: 1. Siklósi Gergely, 2. Galassi, 3. T. Tulen (holland) és Sarlaimov, …10. Koch Máté, …31. Keszthelyi Zsombor, …37. Nagy Dávid, 38. Andrásfi Tibor, …56. Kovács Gergely