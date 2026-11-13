Vereséggel kezdett a Budaörsi SC az asztalitenisz Európa-kupában

A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN kezdte meg az európai kupaidényt a Budaörsi SC női asztalitenisz-csapata, de miután az első csoportkörből nem sikerült továbbjutnia, a kontinens második számú sorozatába, az Európa-kupába került. A kilencszeres magyar bajnok igazán otthonosan mozog az Ek-ban, hiszen 2024-ben megnyerte a kupát, egy évvel később pedig az elődöntőig jutott. Most ettől egyelőre messze vannak a budaörsiek, hiszen még csak a kiírás első szakaszát rendezik meg a hétvégén Újvidéken.

„Nehéz dolgunk lesz, mert a csoportból csak az első két helyezett jut tovább – mondta Bachman Péter, a Budaörsi SC edzője. – Ellenfeleink közül a román Constanta és a spanyol CD Indiana Games is erősnek tűnik, a játékoskeretet látva talán a szlovák Nitra tűnik leginkább verhetőnek.”

Az újvidéki torna nyitó napján a magyar bajnok ellenfele a CM Constanta volt, Bachman Péter a Madarász Dóra, Imre Leila, Dohoczki Nóra triónak szavazott bizalmat. A mérkőzés nem a magyar csapat szája íze szerint kezdődött, az első két összecsapás után már 5:1-re vezettek a románok, de a harmadik helyen asztalhoz álló Dohoczki megállította a rossz sorozatot: három játszmát nyerve 5:4-re felhozta csapatát. A lendület azonban megtört, ezt követően már csak Madarász tudott érdemben hozzátenni egy szettet a budaörsiek eredményéhez, így a Constatnta 8:5-ös sikerével zárult a találkozó. A magyar csapat szombat este a spanyol CD Indiana Games ellen lép asztalhoz.

ASZTALITENISZ

EURÓPA-KUPA- NŐK, 1. SZAKASZ, C-CSOPORT, ÚJVIDÉK

CM Constanta (román)–Budaörsi SC 8:5

Mitrofan–Madarász Dóra 14:12, 8:11, 14:12, Zaharia–Imre Leila 11:8, 11:1, 11:8, Téglás–Dohoczki Nóra 8:11, 7:11, 7:11, Zaharia–Madarász 11:3, 7:11, 12:10, Mitrofan–Imre 11:8

CD Indiana Games (spanyol)–SK SOG Nitra (szlovák) 8:0