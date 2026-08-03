Svédországban várnak új kihívások Pázmándi Zsófiára

AZ IDEI NYÁRON nehéz volt nem találkozni a labdarúgó-világbajnoksággal valamilyen formában, ez pedig kiváltképpen igaz, ha az ember Torontóban él. A magyar női jégkorong-válogatott csatára, Pázmándi Zsófia az elmúlt időszak nagy részét a városban és környékén töltötte, ahol a tengerentúli idény és a világbajnokság fáradalmait követően töltődött fel. Persze a munka nem állt meg, Kanadában pedig az év ezen szakaszában is bőven lehet jégpályát találni. És persze a foci-vb egyik helyszínén a mérkőzésláz is tetten érhető volt.

„A nyár elején Torontóban voltam, idén diplomáztam, az évad után még maradtam egy kicsit, de tudtam jégen is készülni – mondta a Nemzeti Sportnak Pázmándi Zsófia. – Jó volt egy picit kikapcsolódni is, megismerni a helyiek életét. Sok magyar lakik ott, rendeztek nekik egy magyar fesztivált is, ahova rengeteg honfitársunk érkezett, hazai ízekkel és programokkal várták az érdeklődőket. Ami a labdarúgó-világbajnokságot illeti, nem vagyok nagy focirajongó, de jó volt beülni valahova meccset nézni, nem gondoltam volna, hogy ennyi kanadai futballőrült van.”

Július közepétől már itthon készült a fiatal csatár, ugyanis a magyar válogatott kéthetes edzőtábort tartott. A mieinkre érdekes idény vár, hiszen a világbajnokságokat 2027 őszére helyezte át a nemzetközi szövetség, így bizonyos összetartásokat és nemzetközi tornákat is más időpontban rendeznek meg. Ellenben nem marad kihívás nélkül a magyar együttes, ugyanis tavasszal az Európa-kupában méretheti meg magát, igaz, ezzel kapcsolatban még sok a kérdőjel.

„Még nem ismerünk minden információt, hallottunk olyan híreket, hogy hat nemzet venne részt rajta, az is lehet, hogy előtte rendeznek egy kvalifikációs tornát is, de mi a tavaszi világbajnokságon már „kijutottunk” az Európa-kupára. Elvileg Svájc, Finnország, Svédország és Csehország nélkül rendezik meg, ez nem biztos, hogy jó irány, hiszen a legjobbak ellen lehet fejlődni.”

Pázmándira előtte azonban még egy teljesen új kaland vár, ugyanis Svédországba igazolt, az SDE HF csapatában folytatja pályafutását.

„Nagyon várom már az új kalandot, kicsit izgulok, nem tudom, mire számítsak. Erős a bajnokság, biztos más lesz az egyetemi ligához képest. Utóbbiban előfordult, hogy valakiben nincs akkora vágy, a svéd ligában jó lesz olyan közegben hokizni, ahol a játékosok minden idegszálukkal a karrierjükre koncentrálnak.”