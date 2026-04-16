Cselgáncs Eb: Pupp és Gyertyás is kikapott, egymás ellen küzdenek a vigaszágon

A negyeddöntőben Pupp Réka alulmaradt spanyol riválisával szemben, pedig már úgy nézett ki, aranypont dönt kettejük küzdelmében, a bírók megvideóztak egy kérdésesnek tűnő dobást, és Ariane Toro Soler javára ítéltek vazaarit érte. Feldúltan és értetlenül kísérte le tanítványát Braun Ákos, hiszen nem volt egyértelmű, hogy a spanyolnak ilyen dobásért pontot kellett volna kapnia.

Még „ki sem hűlt” Puppék küzdelme után a tatami, a paksi dzsudoka legjobb barátnője, Gyertyás Róza, és a franciák olimpiai ezüst- és bronzérmese, Amandine Bouchard mérte össze rajta az erejét. Hiába volt kiegyenlített a meccs, egyetlen jukó a francia javára billentette a mérleg nyelvét, Gyertyás is kikapott a nyolc között.

Mindkét lány a vigaszágon folytathatja, ráadásul egy ágon, egymás ellen, így egyikük hetedik lesz, a másik bejut a délutáni programba, és a bronzért küzdhet majd.