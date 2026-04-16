Bor Barna: Tud ez a csapat! – kezdődik az Európa-bajnokság

TIZENNÉGY MAGYAR dzsudoka méreti meg magát a Grúzia fővárosában, Tbilisziben csütörtökön rajtoló Európa-bajnokságon. A csapat egy része már napokkal a verseny előtt a helyszínen volt, de a többiek utazása is menetrend szerint haladt.

„A dzsúdóban, ha valakinek néha beszúr a térde, fáj a csuklója, könyöke, az mindennapos. Ha nem áll fenn rásérülés veszélye, »csak« fáj, akkor azzal még lehet versenyezni.”

„Akik csütörtökön és pénteken versenyeznek, már kedden Tbilisziben voltak, akik később, csak szerdán este indultak és másnap hajnalban érkeztek meg. Általában, ha itt van verseny, akkor éjszaka utazunk” – magyarázta a magyar dzsúdóválogatott szövetségi kapitánya, Bor Barna. A szakembert arról is kérdeztük, milyennek ítéli a csapat felkészülését, hogyan szervezték meg a sportolók utolsó egy hónapját a viadal előtt, hogy mindenki a lehető legjobb állapotban legyen.

„A tatai nemzetközi edzőtábor volt az utolsó nagy esemény az Eb előtt, a torna rajtját megelőzően másfél héttel. Azelőtt éppen Tbilisziben volt Grand Slam, amelyen néhányan részt vettek a mostani csapatból, utána többen maradtak a városban edzeni. Tatán több mint ötszáz versenyző volt, szerintem nagyon jól felkészített minket a tábor a kontinensviadalra. Főleg európai országok dzsudokái voltak Magyarországon, de néhány egyiptomi, tunéziai versenyző is eljött. Hollandia, Belgium, Németország, Nagy-Britannia, Grúzia, Örményország, Spanyolország legjobbjai mind ott voltak. Jót tett a csapatunknak a tréning.”

A szerda a másnap tatamira lépőknek az ilyenkor szokásos fogyasztással telt, ami mindenkinek embert próbáló, de van azért különbség a sportolók megpróbáltatásai között. Gyertyás Róza például a tavalyi budapesti világbajnokság előtt úgy gondolta, az lesz az utolsó versenye 52 kilogrammban, hiszen neki kirívóan megterhelő beférni abba a mezőnybe, de az akkor szerzett bronzérem felülírta a terveit.

„Már szerda délelőtt mindenki elérte a megfelelő súlyt. Ehhez valakinek elég volt egy kis kocogás, szaunázás, de másoknak jobban meg kellett dolgoznia érte, dzsúdómunkával. Közös programunk már nem nagyon volt, szerda este tartottunk egy rövid, gyakorlati megbeszélést arról, ki, mikor kezdi a versenyt, melyik busszal érdemes elindulni, hogy mindenképp ott legyenek időben a fiúk, lányok, és rendesen be is tudjanak melegíteni a küzdelmek előtt” – avatott be a részletekbe Bor Barna.

A népes magyar küldöttségben vannak egyértelmű és kevésbé egyértelmű esélyesek. Özbas Szofi például Eb-címvédőként indul, mellette Pupp Réka, Gyertyás és Vég Zsombor is kiemelt lesz a sorsoláskor világranglista-helyezésének köszönhetően.

„Az LA10 program versenyzői itt vannak, akik pedig nem résztvevői, azok az elmúlt időszak eredményei miatt jöhettek velünk, költségeiket a klubjuk fedezi. Tóth Benedek például a varsói open-versenyen ezüstérmes lett, Kriza Anna U23-as Eb-bronzot nyert, a felnőttek között pedig 7. lett a tbiliszi Grand Slamen, a csapat legfiatalabb versenyzője, Szeleczki Szabina pedig U23-as Európa-bajnok, ő leginkább ezzel érdemelte ki a szereplés jogát” – mondta a szövetségi kapitány, aki hozzátette, bár sérülések is nehezítették a csapat életét, mostanra mindenki készen áll a versenyzésre.

„Sáfrány Péternek volt nagyobb sérülése, először a válla miatt hagyott ki sokat, majd a lába sérült meg, de ott volt a tatai edzőtáborban, teljes értékű munkát végzett. Nerpel Gergelynek a nyaki csigolyája sérült meg, mostanra visszatért. Szeleczki Szabina bokájával sem volt minden rendben, de az is már a múlté. Persze a sérülés súlyosságát is figyelni kell, hiszen a dzsúdóban, ha valakinek néha beszúr a térde, fáj a csuklója, könyöke, az mindennapos. Ha nem áll fenn rásérülés veszélye, »csak« fáj, akkor azzal még lehet versenyezni.”

Bor a legtöbbször visszafogottan latolgatja az esélyeket, ezt nem is lehet felróni neki, hiszen a cselgáncsban nincs hibázási lehetőség, egy pillanatnyi kihagyás már vereséget és kiesést jelenthet, ráadásul a grúziai Eb-re több nagy név is visszatért a mezőnybe, így talán még a podgoricainál is nehezebb lesz jól szerepelni.

„Az előző évi Eb mezőnye sem volt gyenge, de lehet látni, hogy az idei még egy kicsit erősebb, hiszen kiegészült olyan versenyzőkkel, akik esetleg az olimpia után még pihentek vagy sérültek voltak. Kemény viadalra számítok, de az a véleményem, hogy egy érem és egy pontszerző helyezés megszerzése reális cél. Tud ez a csapat, eredményei is vannak, de a nemzetközi mezőny bivalyerős” – mondta Bor Barna.

A MAGYAR EB-KERET

Férfiak. 60 kg. Feczkó Csanád (Nippon Sport JC), Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC). 66 kg. Pongrácz Bence (VS Dunakeszi). 73 kg. Szegedi Dániel (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya). 81 kg. Tóth Benedek (MTK Budapest). 90 kg. Sáfrány Péter (Miskolci VSC), Nerpel Gergely (TFSE). 100 kg. Vég Zsombor (Ceglédi VSE). Nők.48 kg. Szeleczki Szabina (BHSE). 52 kg. Pupp Réka (Atomerőmű SE), Gyertyás Róza (BHSE). 63 kg. Kriza Anna (BHSE). 70 kg. Özbas Szofi (BHSE)