Cselgáncs Eb: Pongrácz Bence kikapott az Eb-címvédőtől

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Tbiliszi
2026.04.16. 11:05
Pongrácz Bence kikapott az Eb-címvédőtől (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Szeleczki Szabina cselgáncs Eb Gyertyás Róza Pongrácz Bence Pupp Réka
Szeleczki Szabina kikapott Szabina Giljazovától, Pongrácz Bence pedig az Eb-címvédő Daikii Boubától. Pupp Réka és Gyertyás Róza továbbjutott.

A BHSE 48 kilós versenyzője, Szeleczki Szabina második küzdelmében a rutinos orosz, világranglista-4. Szabina Giljazovával csapott össze. 

Szeleczki felnőtt a feladathoz, megizzasztotta ellenfelét: négy perc alatt egyik lány sem kapott pontot akcióért, de a magyarnak már két intése volt a hosszabbítás kezdetén. Támadnia kellett, tudta ezt ő is, és a lelátón szurkoló – már kiesett – válogatott csapattársak is kiabálva biztatták, hogy támadjon. Támadott is, de a végén a rutin győzött, újabb intést kapott Szeleczki és így hanszoku-makéval kiesett.

Mire Szeleczki másodszor küzdött, a magyar férfiak közül már senki nem volt versenyben az Eb-n, ugyanis Pongrácz Bence kikapott az Eb-címvédő francia Daikii Boubától. Pedig két jukó előnyben volt, azonban két sidója miatt kénytelen volt a kelleténél többet kockáztatni, amit a francia kihasznált, eldobta és legyőzte őt.

Gyertyás Róza és Pupp Réka azonban egyaránt továbbjutott a legjobb nyolc közé, előbbi ipponnal győzött le hazai, grúz versenyzőt, utóbbi intésekkel egy azeri lányt. 

Kapcsolódó tartalom

Cselgáncs Eb: Szeleczki Szabina belga ellenfelet győzött le

A 20 éves versenyző így már ott van a legjobb 16 között Tbilisziben.

Feczkó Csanád és Andrási Márton hamar búcsúzott az Európa-bajnokságtól

A 66 kg-os Pongrácz Bence magabiztos és gyors sikerrel jutott be a legjobb 16 közé.

Bor Barna: Tud ez a csapat! – kezdődik az Európa-bajnokság

Özbas Szofi címvédőként szerepel az Eb-n, de több bajnok- vagy éremaspiráns is van a magyar válogatott Grúziában szereplő keretében.

 

 

Legfrissebb hírek

Cselgáncs Eb: Pupp nyerte a magyar csatát, olasz riválissal küzdhet a bronzért

Egyéb egyéni
33 perce

Cselgáncs Eb: Pupp és Gyertyás is kikapott, egymás ellen küzdenek a vigaszágon

Egyéb egyéni
1 órája

Cselgáncs Eb: Szeleczki Szabina belga ellenfelet győzött le

Egyéb egyéni
3 órája

Feczkó Csanád és Andrási Márton hamar búcsúzott az Európa-bajnokságtól

Egyéb egyéni
4 órája

Cselgáncs Eb: tizennégy fős lesz a magyar válogatott Tbilisziben

Egyéb egyéni
2026.04.06. 10:51

Cselgáncs World Tour: Gyertyás Róza ezüstérmes lett Linzben

Egyéb egyéni
2026.03.06. 20:39

A hetedik helyen végzett Pupp Réka Párizsban

Egyéb egyéni
2026.02.07. 20:59

Gyertyás Róza lesz a CIVIL cégcsoport arca

Egyéb egyéni
2026.01.28. 13:38
Ezek is érdekelhetik