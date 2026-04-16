Cselgáncs Eb: Pongrácz Bence kikapott az Eb-címvédőtől

A BHSE 48 kilós versenyzője, Szeleczki Szabina második küzdelmében a rutinos orosz, világranglista-4. Szabina Giljazovával csapott össze.

Szeleczki felnőtt a feladathoz, megizzasztotta ellenfelét: négy perc alatt egyik lány sem kapott pontot akcióért, de a magyarnak már két intése volt a hosszabbítás kezdetén. Támadnia kellett, tudta ezt ő is, és a lelátón szurkoló – már kiesett – válogatott csapattársak is kiabálva biztatták, hogy támadjon. Támadott is, de a végén a rutin győzött, újabb intést kapott Szeleczki és így hanszoku-makéval kiesett.

Mire Szeleczki másodszor küzdött, a magyar férfiak közül már senki nem volt versenyben az Eb-n, ugyanis Pongrácz Bence kikapott az Eb-címvédő francia Daikii Boubától. Pedig két jukó előnyben volt, azonban két sidója miatt kénytelen volt a kelleténél többet kockáztatni, amit a francia kihasznált, eldobta és legyőzte őt.

Gyertyás Róza és Pupp Réka azonban egyaránt továbbjutott a legjobb nyolc közé, előbbi ipponnal győzött le hazai, grúz versenyzőt, utóbbi intésekkel egy azeri lányt.