Vasárnapi sportműsor: visszavágót játszik a Tatabánya a férfi kézi Ek döntőjében, világbajnokot avatnak a hoki-vb-n

MÁJUS 31., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

1.30: Ecuador–Szaúd-Arábia, Harrison

3.00: Dél-Korea–Trinidad és Tobago, Provo

4.00: Mexikó–Ausztrália, Pasadena

12.25: Japán–Izland, Tokió

15.00: Svájc–Jordánia, St. Gallen (Tv: Spíler2)

15.30: Zöld-foki-szigetek–Szerbia, Lisszabon

16.00: Csehország–Koszovó, Prága

20.45: Németország–Finnország, Mainz (Tv: Spíler2)

21.30: Egyesült Államok–Szenegál, Charlotte

23.30: Brazília–Panama, Rio de Janeiro

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.30: Lengyelország–Ukrajna, Wroclaw

NB III

OSZTÁLYOZÓ AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Gyirmót FC Győr–Monor SE – élőben az NSO-n!

17.30: FC Nagykanizsa–Bacsó Beton-Cigánd SE – élőben az NSO-n!

SZLOVÉN PRVA LIGA

OSZTÁLYOZÓ, 2. MÉRKŐZÉS

17.00: Nafta–Primorje

U17-ES EB

13.30: Spanyolország–Horvátország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20.00: Gyémánt Liga-verseny, Rabat (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

13.00: Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 1. forduló, Misano (Tv: Match4)

Ralikrossz Európa-bajnokság, 2. forduló, Nyirád

18.30: Autósport, IndyCar, Detroit (Tv: Match4)

hétfő, 1.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Cracker Barrel 400

DARTS

12.00: European Tour, Kiel, 3. nap, délután (Tv: Max4)

18.00: European Tour, Kiel, 3. nap, este (Tv: Max4)

GOLF

21.00: Charles Schwab Challenge, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH

A 3. HELYÉRT

15.30: Norvégia–Kanada (Tv: Sport1)

DÖNTŐ

20.20: Svájc–Finnország (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

11.15: Giro d’Italia, nők. 2. szakasz (Roncade–Caorle, 156 km)

12.30: Giro d'Italia, 21. (utolsó) szakasz, Róma–Róma, 131 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.00: GRK Ohrid (északmacedón)–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport2) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR

A 3. helyért

14.45: Montpellier (francia)–Flensburg-Handewitt (német) (Tv: Sport2)

Döntő

17.15: THW Kiel (német)–Melsungen (német) (Tv: Sport2)

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Szombathelyi KKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)

18.00: Vasas SC–Mol Esztergom

18.00: Győri Audi ETO KC–NEKA (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Kisvárda Master Good SE–Moyra-Budaörs

18.00: Kozármisleny KA–DVSC Schaeffler

18.00: Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Váci NKSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dunakanyar-kezilabda-kft/)

MOTORSPORT

MOTOGP

OLASZ NAGYDÍJ, MUGELLO

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

Japán rali, a vb 7. futama, Tojota és környéke

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Európa-bajnokság, Várna

12.00: szerenkénti döntők

16.00: együttes kéziszercsapatok döntője (Tv: M4 Sport+)

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 4. forduló; nők, egyes, 4. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 3. állomás, Barcelona

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

16.15: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvége legérdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika

7.10: Bene Ferenc értékeli a szombati, PSG–Arsenal labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőt

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika

8.40: A jégkorong-világbajnokság, egyenes kieséses szakaszának értékelése Spiller Istvánnal

9.05: Topor Csaba a Roland Garros, első hetéről

9.40: Mi vár a sport szerelmeseire vasárnap?

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Katona László

15.00: Zajlik a Roland Garros, illetve mit hozhat a magyar tenisz jövője? Gy. Szabó Csilla, az MTSZ bizottsági tagja a stúdióban

16.15: Közvetítés az FTC–BVSC női vízilabdabajnoki döntőről. Kommentátor: Tóth Béla

18.00: Közvetítés a Győr–NEKA női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

18.30: Közvetítés az FTC–Honvéd férfi vízilabdabajnoki döntőről. Kommentátor: Tóth Béla

20.00: Közvetítés az Ohrid–Tatabánya férfi Európa-kupa-döntő visszavágójáról. Kommentátor: Jó András

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával