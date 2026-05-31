Vasárnapi sportműsor: visszavágót játszik a Tatabánya a férfi kézi Ek döntőjében, világbajnokot avatnak a hoki-vb-n
MÁJUS 31., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
1.30: Ecuador–Szaúd-Arábia, Harrison
3.00: Dél-Korea–Trinidad és Tobago, Provo
4.00: Mexikó–Ausztrália, Pasadena
12.25: Japán–Izland, Tokió
15.00: Svájc–Jordánia, St. Gallen (Tv: Spíler2)
15.30: Zöld-foki-szigetek–Szerbia, Lisszabon
16.00: Csehország–Koszovó, Prága
20.45: Németország–Finnország, Mainz (Tv: Spíler2)
21.30: Egyesült Államok–Szenegál, Charlotte
23.30: Brazília–Panama, Rio de Janeiro
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.30: Lengyelország–Ukrajna, Wroclaw
NB III
OSZTÁLYOZÓ AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
17.30: Gyirmót FC Győr–Monor SE – élőben az NSO-n!
17.30: FC Nagykanizsa–Bacsó Beton-Cigánd SE – élőben az NSO-n!
SZLOVÉN PRVA LIGA
OSZTÁLYOZÓ, 2. MÉRKŐZÉS
17.00: Nafta–Primorje
U17-ES EB
13.30: Spanyolország–Horvátország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20.00: Gyémánt Liga-verseny, Rabat (Tv: M4 Sport)
AUTÓSPORT
13.00: Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 1. forduló, Misano (Tv: Match4)
Ralikrossz Európa-bajnokság, 2. forduló, Nyirád
18.30: Autósport, IndyCar, Detroit (Tv: Match4)
hétfő, 1.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Cracker Barrel 400
DARTS
12.00: European Tour, Kiel, 3. nap, délután (Tv: Max4)
18.00: European Tour, Kiel, 3. nap, este (Tv: Max4)
GOLF
21.00: Charles Schwab Challenge, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH
A 3. HELYÉRT
15.30: Norvégia–Kanada (Tv: Sport1)
DÖNTŐ
20.20: Svájc–Finnország (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
11.15: Giro d’Italia, nők. 2. szakasz (Roncade–Caorle, 156 km)
12.30: Giro d'Italia, 21. (utolsó) szakasz, Róma–Róma, 131 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
20.00: GRK Ohrid (északmacedón)–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport2) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR
A 3. helyért
14.45: Montpellier (francia)–Flensburg-Handewitt (német) (Tv: Sport2)
Döntő
17.15: THW Kiel (német)–Melsungen (német) (Tv: Sport2)
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Szombathelyi KKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)
18.00: Vasas SC–Mol Esztergom
18.00: Győri Audi ETO KC–NEKA (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Kisvárda Master Good SE–Moyra-Budaörs
18.00: Kozármisleny KA–DVSC Schaeffler
18.00: Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Váci NKSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dunakanyar-kezilabda-kft/)
MOTORSPORT
MOTOGP
OLASZ NAGYDÍJ, MUGELLO
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RALI
Japán rali, a vb 7. futama, Tojota és környéke
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Európa-bajnokság, Várna
12.00: szerenkénti döntők
16.00: együttes kéziszercsapatok döntője (Tv: M4 Sport+)
TENISZ
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 4. forduló; nők, egyes, 4. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 3. állomás, Barcelona
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI OB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
16.15: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége legérdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika
7.10: Bene Ferenc értékeli a szombati, PSG–Arsenal labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőt
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika
8.40: A jégkorong-világbajnokság, egyenes kieséses szakaszának értékelése Spiller Istvánnal
9.05: Topor Csaba a Roland Garros, első hetéről
9.40: Mi vár a sport szerelmeseire vasárnap?
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Katona László
15.00: Zajlik a Roland Garros, illetve mit hozhat a magyar tenisz jövője? Gy. Szabó Csilla, az MTSZ bizottsági tagja a stúdióban
16.15: Közvetítés az FTC–BVSC női vízilabdabajnoki döntőről. Kommentátor: Tóth Béla
18.00: Közvetítés a Győr–NEKA női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
18.30: Közvetítés az FTC–Honvéd férfi vízilabdabajnoki döntőről. Kommentátor: Tóth Béla
20.00: Közvetítés az Ohrid–Tatabánya férfi Európa-kupa-döntő visszavágójáról. Kommentátor: Jó András
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával