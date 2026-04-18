Cselgáncs Eb: Özbas Szofi elődöntőbe jutott

Özbas Szofi megvédte Európa-bajnoki címét

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Tbiliszi
2026.04.18. 11:33
Fotó: Getty Images, archív
Tóth Benedek Özbas Szofi cselgáncs Eb
Özbas Szofi három küzdelem után is hibátlan, és már az elődöntőbe jutott, biztosan éremért küzd majd a Tbilisziben zajló cselgáncs Európa-bajnokságon.

Azeri ellenfele legyőzése a legjobb 16 között semmi nehézséget nem okozott a magyar lánynak, pillanatok alatt földre vitte, szépen szabadította ki a lábát a rivális összekulcsolt végtagjai közül, és egészen addig két vállon fekve tartotta, amíg ippont nem ért az akciója. A negyeddöntőben várt rá papíron az addigi legkeményebb megméretés, a tavalyi Eb-döntő visszavágója Eliszavet Telcidu ellen. A görög jól is kezdett, többet indított, és voltak veszélyes támadásai, de Özbas Szofi kivétel nélkül jól védekezett ellenük. Először páros intést kaptak, aztán a Honvéd dzsudokája ebből a szempontból hátrányba került, ám ez nem zökkentette ki, és néhány másodperccel később már harsant is a gong, ugyanis ippont érően döntötte hanyatt a rutinos, világranglista-10. ellenfelét, és bejutott az elődöntőbe.

Tóth Benedeknek nem jött össze a bravúr a belgák klasszisa ellen a 16 között, pedig hihetetlenül kiélezett meccset vívott vele. Tényleg nem túlzás, hogy egyenrangú ellenfele volt a világbajnoknak, de ezúttal egy hajszálnyival jobb volt a rivális, és kiejtette Tóthot. A nemzetközi élmezőnybe az Eb-n visszatérő dzsudoka szereplése kellemes meglepetés volt, és veresége ellenére ő maga is élvezte a versenyzést Tbilisziben.

„Ismertem a belga srácot, tudtam, hogy nagyon nehéz meccs vár rám, ám nagyon bíztam benne, hogy elérhetek bravúrgyőzelmet. A meccs után is azt érzem, hogy kiegyenlített küzdelem volt, de a legelején hibáztam egyet, ráadásul olyan helyzetben, amikor számítottam rá, hogy azt indítja, amit. Az új szabályok szerint most már minden egyes kis leesésre, kitámasztásra nagyon oda kell figyelni, mert rögtön jukót ítélnek a bírók, és ez most is így lett. Küzdöttem, hajtottam, ám Casse taktikus volt, és kihúzta a végéig. Nagyon jó érzés volt visszatérni világversenyre, imádok dzsúdózni, jól felkészültem, és ha kellett volna, az utolsó leheletemig küzdöttem volna a tatamin. Remélem, a jövőben lesz alkalmam még bebizonyítani, hogy itt a helyem, ebben a mezőnyben” – mondta Tóth Benedek.

5 órája

Cselgáncs Eb: Tóth Benedek és Özbas Szofi is továbbjutott

Sáfrány Péter számára véget ért a viadal.

 

 

