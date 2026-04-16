Feczkó Csanád és Andrási Márton hamar búcsúzott az Európa-bajnokságtól

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Tbiliszi
2026.04.16. 09:00
Feczkó Csanád (Fotó: Török Attila, archív)
Andrási Márton cselgáncs Eb Feczkó Csanád Pongrácz Bence
Mindkét 60 kg-ban szereplő versenyzőnk búcsúzott a Tbilisziben zajló cselgáncs Európa-bajnokságon.

A 2018-as kontinensbajnok ukrán Dilsot Halmatov nagy falatnak bizonyult Feczkó számára. Amíg állásban harcoltak, kiegyenlített volt a küzdelem, de a földön a rivális bizonyult jobbnak. Feczkó egy ideig jól védekezett, ám ellenfelének sikerült ippont érően leszorítania, így hamar véget ért a magyar Eb-je. 

Andrási Mártoné sem tartott sokkal tovább, ő azonban kiegyenlítettebb párharcban esett ki, amely csak a ráadásban dőlt el. Brit ellenfele, a még csak húszéves Charlie Ayre – ahogy Andrási is – aktív volt, sidót nem kaptak négy perc alatt, de pontot érő akciót sem hajtott végre egyikük sem. Az aranypontot aztán a brit szerezte meg, átdobta maga fölött a magyart, ipponnal győzött. 

A két 60 kilogrammosunk tehát hamar búcsúzott Tbilisziben, viszont 66 kg-ban Pongrácz Bence magabiztos és gyors sikerrel jutott be a legjobb 16 közé a lett Anthony De Angelis ellen.

 

