Szegedi Dániel és Kriza Anna az első fordulóban búcsúzott

Szegedinek (73 kg) a hazaiak versenyzőjével, Mihejli Bahbahasvilivel kellett megküzdenie, és előbb jukóhátrányba került, majd igyekezett támadást indítani, de a mozdulat közben elbizonytalanodott, s ezt kihasználva ellenfele kiemelte és ippont érően eldobta.

„Edzőtáborban már küzdöttünk a grúz sráccal, de nehéz ehhez a meccshez mit hozzáfűzni, mert nem volt egy hosszú küzdelem. Nem verhetetlen ember, csak magamban nem bíztam teljesen, nem hittem el igazán, hogy győzhetek. Az erőmmel nincs gond, ez a dzsúdóm alapja, de amikor szembe jön egy ilyen kaukázusi vagy dagesztáni őserőt képviselő ember, akkor ez is megkérdőjeleződik bennem. Az volt a gond az utolsó akciónál is, hogy indítottam, befordultam, de nem teljesen, mert megijedtem, hogy mi lesz, ha megkontráz, és éppen azért, mert nem vittem végig teljesen az akciót, azért tudott kiemelni. Legközelebb legyőzöm őt is!” – fogalmazott Szegedi Dániel.

Kriza meccsének négy perce végigpörgött, ám a magyar lány sem örülhetett győzelemnek. Az orosz színekben versenyző Dali Lilujasvili a karjánál lerántva őt jukót ért el, már kevesebb mint 40 másodperc alatt, és úgy tűnt, ez elég is neki. Csak annyit kezdeményezett, amennyit muszáj volt, ráadásul sidókkal is jobban állt, hiszen egy páros intés mellett Krizát figyelmeztették.

„Követtem az edzőm utasításait, de az orosz lány olyan technikával dobott el, ami mindkettőnket teljesen meglepett. Csoda, hogy csak jukót estem belőle. Azután próbáltam megfogni, de az előnye tudatában taktikusan vitte végig a meccset. Az első másodpercekben még nem voltam a tatamin fejben, aztán a jukó felébresztett. Csináltam, amit tudtam, de az orosz földre vivős technikái ellen nagyon nehéz védekezni, indítani meg már szinte lehetetlen, amikor a földön van” – értékelt Kriza Anna.



Minimális előnye birtokában taktikusan, keveset kockáztatva küzdött az orosz, és kiejtette a 63 kilogrammos Kriza Annát. Sikerrel vette viszont az első akadályt Szabó Áron, aki dán ellenfelét győzte le jukóval. Edzője, Csernoviczki Csaba nyugalomra intette a következő meccse előtt, és jól fel is készült taktikailag a legjobb 32 között rá váró moldovai Adil Osmanovból, de az olimpiai bronzérmes egy technikai hiba miatt túl nagy falatnak bizonyult, vazaarival megverte Szabót.

A versenynap három magyar dzsudokája így már a délelőtti programban kiesett, holnap négyen képviselik hazánkat Tbilisziben: Özbas Szofi (70 kg) címvédőként, Tóth Benedek (81 kg), Nerpel Gergely és Sáfrány Péter (90 kg).

Technikai hiba okozta Szabó Áron vesztét

– Egy győztes meccs után nagyon kemény ellenféllel találta szemben magát, aki hamar vazaari előnybe került. Hogyan látja a két Eb-meccsét

– Nehéz ilyen hamar a meccs után erről beszélni, de úgy látom, hogy technikai hiba okozta a vesztemet, amit viszont könnyű orvosolni a jövőben. Erre fogunk összpontosítani a mesteremmel, mert olimpiai bronzérmes ellen – akit egyébként a képességeim alapján le tudnék győzni – nem engedhetek meg magamnak ilyen hibákat. Az első meccs az jó volt, fel tudtam pörögni, főleg a végére és koncentráltan, jó erőben léptem szőnyegre a 32 között. Sajnos engedtem, hogy Adil Osmanov a saját stílusában dzsúdózzon, és ez megbosszulta magát.

Szabó Áron (Fotó: Dömötör Csaba, archív)

– Mi volt pontosan az a hiba, amit elkövettél a moldovai rivális ellen?

– Türelmesebbnek kellett volna lennem. Megbeszéltünk egy taktikát, amit minden áron követni akartam, de elvitt a hév és ezért ő tudott érvényesülni. Ellene jobb lassítani kicsit, megvárni míg kinyílik és arra reagálni, akkor indítást kezdeményezni. Ehhez képest mindig én akartam indítani ő pedig folyamatosan belezavart, megelőzött. Ha én védekezőbb vagyok, többet is kihozhattam volna a meccsből.

– Valóban kijavítható hiba, és ez a jövőre nézve jó jel, hiszen hamarosan kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak…

– Nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. A mostani volt a második Eb-m a felnőttmezőnyben, ahogy egy évvel korábban, most is egy győzelemmel és egy vereséggel zártam – legalább nem visszafelé haladok. De nem stagnálni szeretnék, hanem fejlődni. Azt gondolom, hogy le tudok győzni olyan ellenfeleket, mint az olimpiai bronzérmes, mert könnyen orvosolható a hiba, amit elkövettem.