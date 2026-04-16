Cselgáncs Eb: Szeleczki Szabina belga ellenfelet győzött le

A férfiak után első női versenyzőnk, Szeleczki Szabina lépett tatamira, aki amolyan „sötét ló” ellenfelet kapott, hiszen a fiatal belga nemigen versenyzett eddig a felnőttmezőnyben.

Kettejük párharcában a 20 éves Szeleczki számított rutinosabbnak. Közel is volt a győzelemhez a magyar lány már a meccs elején, földre vitte ellenfelét, és a karját is elkapta, de a belga Maelys Dapa csontjai mintha gumiból lettek volna, nem kopogta le az akciót a „mate” előtt.

Mindketten próbálgatták az ellenfél lábát támadni, hátha így kibillenthetik egyensúlyából a másikat, de egyikük sem járt sikerrel. A golden score páros intéssel kezdődött, Szeleczki viszont élesebb volt, vazaarit érő gánccsal zárta le a párharcot és ő is bejutott a legjobb 16 közé.