Cselgáncs Eb: Szeleczki Szabina belga ellenfelet győzött le

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Tbiliszi
2026.04.16. 09:47
Szeleczki Szabina bejutott a 16 közé (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Szeleczki Szabina továbbjutott a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokságon, miután a női 48 kg-ban belga ellenfelet győzött le
Feczkó Csanád és Andrási Márton hamar búcsúzott az Európa-bajnokságtól

A 66 kg-os Pongrácz Bence magabiztos és gyors sikerrel jutott be a legjobb 16 közé.

A férfiak után első női versenyzőnk, Szeleczki Szabina lépett tatamira, aki amolyan „sötét ló” ellenfelet kapott, hiszen a fiatal belga nemigen versenyzett eddig a felnőttmezőnyben. 

Kettejük párharcában a 20 éves Szeleczki számított rutinosabbnak. Közel is volt a győzelemhez a magyar lány már a meccs elején, földre vitte ellenfelét, és a karját is elkapta, de a belga Maelys Dapa csontjai mintha gumiból lettek volna, nem kopogta le az akciót a „mate” előtt. 

Mindketten próbálgatták az ellenfél lábát támadni, hátha így kibillenthetik egyensúlyából a másikat, de egyikük sem járt sikerrel. A golden score páros intéssel kezdődött, Szeleczki viszont élesebb volt, vazaarit érő gánccsal zárta le a párharcot és ő is bejutott a legjobb 16 közé.

