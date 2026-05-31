A visszavágóra maradt a döntés: értékes döntetlent ért el a Cigánd Nagykanizsán az osztályozó első meccsén

LABDARÚGÓ NB III

OSZTÁLYOZÓ A FELJUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

FC NAGYKANIZSA–BACSÓ BETON-CIGÁND SE 2–2 (2–1)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 2000 néző. Vezette: Juhász Bálint (Mohos Milán, Holpár Gergely)

NAGYKANIZSA: Mikler – Ekker, Szanyi, Eckl, Nemes M. (Tóth M., a szünetben) – Lőrincz A. (János N., 84.), Vékony, Godzsajev-Telmán (Horváth B., 72.), Varga D. – Nagy K., Varga P. Vezetőedző: Gabala Krisztián

CIGÁND: Iváncsics A. – Mrva, Králik P., Vass O. (Biró R., a szünetben), Juhász M. – Király M., Misák, Szirota – Girdán (Sikorszki, 62.), Babics (Csáki D., 87.) – Horváth Z. Vezetőedző: Kocsis János

Gólszerző: Eckl (24.), Nagy K. (30.), ill. Horváth Z. (16.), Girdán (54.)

MESTERMÉRLEG

Gabala Krisztián: – Nagyon nehéz úgy értékelnem a találkozót, hogy rengeteg olyan körülmény volt, amely nem a futballért van – a játékvezető elvette tőlünk a hazai pálya előnyét, miután engedte irreális körülmények között lejátszani a mérkőzést. Olyan döntő szituációkban hibázott, amik befolyásolták az eredményt, sokáig indokolatlanul csak nekünk adott sárgát, sőt, három büntetőt kérünk rajta számon. Átéltük ezt tavaly is, de bízom benne, hogy az MLSZ átérzi majd a visszavágó fontosságát, és érett játékvezetőt kapunk. Ennek ellenére a harcias meccsen kicsit közelebb álltunk a győzelemhez. Most az első „félidőnél” tartunk, a visszavágón dől el minden.

Kocsis János: – Nagyon nehéz találkozó volt, mindkét csapat mindent megtett a sikerért ezen a nehéz talajon. Jól felkészültünk az ellenfélből, ennek ellenére olyan szituációból kaptunk először gólt, amiből nem kellett volna. Sokszor a szerencsefaktor is közrejátszott a találkozón, s bár az ellenfelünket esélyesebbnek tartották, ötven-ötven százalék esélyt látok a feljutásra.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Nagykanizsa 24 vagy a Cigánd 10 év után? Ez a párharc nagy kérdése – a dél-zalai városnak legutóbb 2002-ben volt NB II-es csapata, akkor az 1. FC Nagykanizsa kiesett a másodosztályból, a harmadik vonalban pedig anyagi problémák miatt nem állhatott rajthoz. A piros-kékek tavaly már karnyújtásnyira kerültek a feljutástól, ám a Karcag elleni osztályozón a 4–4-es összesített eredményt követően a tizenegyespárbajt 4–3-ra elveszítették. Azonban idén tavasszal is meggyőző teljesítménnyel nyerték meg az NB III Délnyugati csoportját, sorozatban 12 bajnokin veretlenek maradtak és győztek az elmúlt hét mérkőzésükön.

A Cigánd legutóbb a 2016–2017-es idényben volt tagja a másodosztály mezőnyének, ám az utolsó előtti helyen végzett, így búcsúzott az NB II-től. Sőt, két évvel később az NB III-ból is kiesett, majd négy idényt töltött a megyei I. osztályban. A bodrogköziek az elmúlt három évben ismét a harmadik vonalban szerepeltek, ez idő alatt kétszer is ezüstérmesként zártak – most a pontazonossággal végző DEAC-ot úgy előzték meg, hogy az utolsó játéknapon, a DVSC II elleni 5–0-s sikernek köszönhetően lett jobb a gólkülönbségük (mint ismeretes, az Északkeleti csoportot megnyerő Kisvárda II tartalékcsapatként nem szerezhet feljutási jogot).

A Nagykanizsa a legeredményesebb játékosa, Lőrincz Bence nélkül várta a párharcot: a támadó 26 bajnoki mérkőzésen 20 alkalommal talált be, azonban sérülés miatt nem léphetett pályára az odavágón. Remek hangulatban, szinte telt ház előtt kezdődött a meccs, ám a kezdés után néhány perccel hatalmas vihar érkezett – a heves esőzés mellett villámlás is volt –, ezért a játékvezető körülbelül 20 percre félbeszakította a játékot. Miután a vihar elcsendesült, újraindulhatott a futball, és a vizes talajon a Cigánd gyorsan vezetést szerzett: a gólzsák Horváth Zoltán – aki a bajnokságban 24 találatot szerzett – Mrva beadása után Vékonyt megelőzve lőtt hat méterről a kapuba. Gyorsan jött az egyenlítés, Lőrincz Attila szögletét követően Eckl Patrik fejelte a jobb sarokba a labdát, majd újabb hat perc múlva már a hazaiaknál volt az előny: Nagy Krisztián szerzett a tétovázó védők között labdát az alapvonalnál, befordult, majd négy méterről a jobb sarokba bombázott. A szünet után nagy lehetőséget hagyott ki a Kanizsa, Nagy Krisztián fölé bombázta a Vékony buktatáséért megítélt büntetőt, majd jött is számukra a hideg zuhany, vagyis a cigándi egyenlítés, hiszen Girdán Levente egy kavarodás után a jobb kapufa segítségével három méterről lőtt a hálóba.

Lüktető maradt a mérkőzés, de a kapuk a hátralévő időben már kevésbé forogtak veszélyben – úgy tűnt, hogy a Kanizsa már nem tud újítani, a Cigándnak pedig érezhetően jó volt az iksz. Azonban a hazaiaknak a ráadásban akadt még egy meccslabdájuk, Eckl Patrik a 90+3. percben a bal kapufát találta el. Az izgalmas első felvonás után a döntés így a visszavágóra marad. 2–2

ELŐZMÉNYEK

Üdvözöljük olvasóinkat!

Köszöntjük olvasóinkat a nagykanizsai Olajbányász Stadionból, ahol hamarosan kezdetét veszi az NB III-as osztályozó első mérkőzése. A Délnyugati csoport bajnoka, a Nagykanizsa az Északkeleti csoport második helyezettjét, a Cigándot fogadja a másodosztályba jutásért zajló párharc első felvonásán.

Akikre érdemes lesz figyelni

Mindkét együttes több meghatározó játékossal érkezett az osztályozóra, a gólszerzők és a keményebb futballt felvállaló labdarúgók egyaránt kulcsszerepet játszhatnak a párharc alakulásában.

A Nagykanizsa legeredményesebb játékosa Lőrincz Bence volt az idény során: a támadó 26 bajnokin 20 alkalommal talált a kapuba, azonban ő ma sérülés miatt nem léphet pályára. A dél-zalaiaknál a „lapkirály” Vékony Viktor, aki 27 bajnokin 13 sárga és egy piros lapot gyűjtött.

A Cigánd házi gólkirálya Horváth Zoltán lett, aki 29 mérkőzésen 24 gólt szerzett. A bodrogközieknél Horváth Zoltán nemcsak a góllövőlistán, hanem a fegyelmi mutatókban is az élmezőnyben végzett: ugyanúgy 9 sárga lapot gyűjtött az idény során, mint csapattársa, Vass Ottó.

A Nagykanizsa 24 vagy a Cigánd 10 év után?

A dél-zalai városnak legutóbb 2002-ben volt NB II-es csapata, akkor az 1. FC Nagykanizsa kiesett a másodosztályból, a harmadik vonalban pedig anyagi problémák miatt nem állhatott rajthoz. A piros-kékek tavaly már karnyújtásnyira kerültek a feljutástól, ám a Karcag elleni osztályozón a 4–4-es összesített eredményt követően a tizenegyespárbajt 4–3-ra elveszítették.

A Cigánd legutóbb a 2016–2017-es idényben volt tagja a másodosztály mezőnyének, ám az utolsó előtti helyen végzett, így búcsúzott az NB II-től. Két évvel később az NB III-ból is kiesett, majd négy idényt töltött a vármegyei I. osztályban. A bodrogköziek az elmúlt három évben ismét a harmadosztályban szerepeltek, ez idő alatt kétszer is ezüstérmesként zártak. A mostani osztályozós szereplést annak köszönhetik, hogy az Északkeleti csoportot megnyerő Kisvárda Master Good FC II tartalékcsapatként nem szerezhetett feljutási jogot.



PERCRŐL PERCRE