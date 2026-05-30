Mikel Arteta: Egyetlen meccset sem veszítettünk el a BL-ben, de sajnos nem volt szerencsénk a végén

Fájdalom. Csupán ezt az egy szót válaszolta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője arra a kérdésre, mit érez, mi az első szava az újságírókhoz. „Olyan közel voltunk hozzá! – folytatta. – Benne vagy egy versenyben, néhány rúgásra vagy a céltól, és nem sikerül…”

Emlékeztették arra, a legutóbbi döntője után az Arsenalnak kereken húsz évet kellett várni az újabbra.

„Nem tudom, most mennyit kell majd – felelte. – Az utóbbi évek fejlődése reményre ad okot. Jó idényünk volt, egyetlen meccset sem veszítettünk el a BL-ben, de valakinek vesztesnek kellett lennie a döntőben is. Nem volt szerencsénk a tizenegyeseknél, ennyi történt. Ha milliószor is mondanék köszönetet a játékosoknak és a stábnak az egész idényes munkáért, az is kevés lenne. És nemcsak azért, mert elsők lettünk a Premier League-ben és közel jártunk a BL-döntő megnyeréséhez is, hanem a közösen átélt élmények miatt is.”

A londoniak mestere megvédte az utolsó tizenegyest elhibázó Gabriel Magalhaest.

„Valakinek kellett ötödiknek is lennie. Készültünk erre, általában Martin Ödegaard vagy Bukayo Saka az utolsó rúgásra kijelölt játékos, de ők most nem voltak a pályán. Sajnos nem voltunk olyan precízek, mint a párizsiak.”

Mikel Arteta elmondta, a PL-ben már bizonyították, hogy fel tudnak állni a padlóról, most is erre lesz szükség.

„Fel kell ezt dolgozni, de megvannak az alapok, ebből kell építkezni. Európa másik szintet képvisel, mint az angol bajnokság. A PSG a világ legjobb és leginkább labdabiztos csapata. Nem úgy készültünk, hogy nem lesz nálunk a labda, de nem tudtunk mit tenni.”

Vallja, Noni Madueke eseténél a hosszabbításban büntetőt kellett volna kapnia az Arsenalnak.

„Az ilyen megmozdulásokra az egész sorozatban megadták a tizenegyest. De sajnos a ha nem játszik a sportban. Javulnunk kell, és valahogy megtalálni a módot, hogy egyszer ezt a kupát is megnyerjük. Tanulnunk kell a párizsiaktól, mert ők a legjobbak.”

A következő időszak programjáról ezt mondta: „Néhány napot most a családommal töltök, aztán elkezdjük elemezni a történteket. Nagyon fontos döntéseket kell meghoznunk. Meg kell mutatnunk az ambíciónkat, gyorsan és okosan kell megtenni a következő lépéseket.”

Mint ismert, vasárnap lesz Londonban a bajnoki cím örömére a győzelmi parádé, legalább félmillió emberrel.

„Azt üzenem nekik, mutassák ki a szeretetüket – mondta a vezetőedző. – Az egész idényben velünk voltak, huszonkét év után megnyertük a bajnokságot. Nagy kedvem lett volna megnézni, hogyan ünnepelnek, ha a BL is megvan, de így is nagy buli lesz.”