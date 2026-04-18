Cselgáncs Eb: Tóth Benedek és Özbas Szofi is továbbjutott

A BHSE 70 kilósa, Özbas Szofi hazai, grúz ellenfelet kapott az első meccsén, és végig kontrollálva győzött. Két sidó és egy vazaari előnyében is ő volt aktívabb, nem hagyott esélyt riválisának, az sem zavarta meg, hogy – érthetően – az Olimpiai Palota közönsége ellene volt. Edzője, Toncs Péter a lelátóról biztatta szőnyegről levonuló tanítványát: „Első meccsnek tökéletes volt!” – kiabálta a mester. A legjobb 32 között azeri riválissal találkozik Özbas.

Tóth Benedek észt dzsudokát győzött le a hosszabbításban, a következő körben a belgák világbajnoka Matthias Casse vár rá.

Sáfrány Péter erőnyerőként nem lépett szőnyegre az első fordulóban, a másodikban viszont – saját bevallása szerint is – verhető ellenféltől kapott ki. Sokat harcolt földön a német Lasse Schrieverrel, így elment az idő, és az egy jukó hátrány a négy perc végén a kiesést jelentette.

Nerpel Gergely került sorra utoljára a magyarok közül szombaton, az első körben erőnyerő volt, akárcsak a 32 között ellenfele, az osztrák színekben versenyző Issa Naschcho. Fehér dzsudogiban harcoló rivális egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt jukó előnybe került, aztán még egy minimális pontértékű akciót végrehajtott, így az orrvérzése elállítása, ápolása után a szőnyegre visszatérő Nerpel jukója csak szépítésre volt elegendő, ő is kiesett az Európa-bajnokságról.