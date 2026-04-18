Cselgáncs Eb: Özbas Szofi ismét a döntőben

Az elődöntőben sem ismert ellentmondást Özbas Szofi, világranglista-10. után világranglista-9. ellenfelét győzte le. A még csak 20 éves svájci Lynn April Fohouo elleni párharc nem ígérkezett könnyűnek, bár eddigi egyetlen harcukból szintén Szofi jött ki győztesen. Kezdeményező volt a magyar lány, forgatta volna a riválist, de az jól védekezett.

Egyikük sem mert túlságosan sokat kockáztatni, ám Fohouo került sidóhátrányba. Már közeledett a négy perc vége, amikor szinte egyszerre indított a két lány, az egyensúlyát viszont elképesztő erejének köszönhetően Özbas nyerte vissza hamarabb, így a svájci felé dőltek le a szőnyegre, ami vazaarit ért a magyar lányak. Ha már ott voltak, ugyanúgy, ahogy a versenynapon korábban azeri ellenfelét, leszorította Fohouót, és megnyerte az elődöntőt. A fináléban címvédőként léphet tatamira a francia Melkia Auchecorne ellen.