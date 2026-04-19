Cselgáncs Eb: Vég Zsombor a negyeddöntős vereség után a vigaszágon folytatja

A ceglédi dzsudoka indított először, földre vitte ellenfelét, ott azonban a rivális tűnt aktívabbnak, ő került előnyösebb pozícióba, amíg a bíró matét nem mondott. Aztán megint Zsombor támadott szép kombinációval mozgatta a szlovákot: jobbra a gáncs nem működött, de rögtön utána a földre vitel balra igen.

Sidót is kapott a szlovák, és egy perccel a vége előtt az sem volt kizárva, hogy intésekkel dőlhet el a párharc, Zsombor azonban nem akart túlórázni, átdobta maga fölött Zilkát, ami vazaarit ért, a hátralevő időben pedig nem tudott egyenlíteni vagy fordítani a szlovák.

Vég a legjobb 16 között a bolgár Borisz Georgievvel csap össze.

NYOLCADDÖNTŐ

Óriási erőt mozgatott meg mindkét dzsúdós, hogy egyáltalán fogást találjon a másikon vagy lebontsa ellenfeléét, kiegyensúlyozott küzdelem volt. Véget intette meg először a bíró, de aztán jukó előnybe került a magyar, hanyatt dőlve feje fölött áthúzta Georgijevet.

A második sidó nem jött jól, különösen, hogy még bőven lett volna ideje a bolgárnak kikényszeríteni egy harmadikat – és azzal megszerezni a győzelmet –, de Vég nem adta magát ilyen könnyen. Előbb majdnem kitáncoltak a pályáról akció közben, aztán földre vitte a rivális a magyart, aki másodpercekkel a vége előtt vazaari előnybe került, csakhogy Vég elképesztően gyorsan reagált a hátrányra, még szinte le sem esett, már ellenfele fölött volt, és két vállra fektetve szorította le, amíg vazaarit nem ért az akció. F

ordulatos mérkőzést nyert meg a 100 kilós ceglédi, a legjobb nyolc között pedig a súlycsoportja egyik legjobbja, a világranglista-2., olimpiai bajnok azeri, Zelym Kotsoiev várt rá.

NEGYEDDÖNTŐ

Megizzadt ellene a klasszis, de ki nem kapott. Pedig már két sidója volt nagyjából egy perccel a rendes játékidő vége előtt, és a bíró intett is neki, jelezve, hogy nem engedheti meg magának az alibizést. Hogy ez hatott vagy egyszerűen csak a megfelelő pillanatra várt, azt nem tudni, de a meccs legvégén amikor (vazaari hátrányban) már mindent egy lapra feltéve támadott a magyar, ellenfele kihasználta az adódó lehetőséget, megkontrázta indítását és ipponnal győzött. A vereség ellenére Vég folytathatja a vigaszágon, ahol a világranglista alapján nála erősebb riválissal néz szembe, az orosz Arman Adamjannal.