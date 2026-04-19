Cselgáncs Eb: Vég Zsombor a negyeddöntős vereség után a vigaszágon folytatja

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Tbiliszi
2026.04.19. 11:00
Vég Zsombor (Fotó: Dömötör Csaba)
Vég Zsombor cselgáncs cselgáncs Eb
Vég Zsombor sikerrel vette az első akadályt a tbiliszi Európa-bajnokságon. Esélyesként lépett szőnyegre a világranglistán 123. szlovák Peter Zilka ellen és érvényesítette is a papírformát.

 

A ceglédi dzsudoka indított először, földre vitte ellenfelét, ott azonban a rivális tűnt aktívabbnak, ő került előnyösebb pozícióba, amíg a bíró matét nem mondott. Aztán megint Zsombor támadott szép kombinációval mozgatta a szlovákot: jobbra a gáncs nem működött, de rögtön utána a földre vitel balra igen. 

Sidót is kapott a szlovák, és egy perccel a vége előtt az sem volt kizárva, hogy intésekkel dőlhet el a párharc, Zsombor azonban nem akart túlórázni, átdobta maga fölött Zilkát, ami vazaarit ért, a hátralevő időben pedig nem tudott egyenlíteni vagy fordítani a szlovák. 

Vég a legjobb 16 között a bolgár Borisz Georgievvel csap össze. 

NYOLCADDÖNTŐ

Óriási erőt mozgatott meg mindkét dzsúdós, hogy egyáltalán fogást találjon a másikon vagy lebontsa ellenfeléét, kiegyensúlyozott küzdelem volt. Véget intette meg először a bíró, de aztán jukó előnybe került a magyar, hanyatt dőlve feje fölött áthúzta Georgijevet. 

A második sidó nem jött jól, különösen, hogy még bőven lett volna ideje a bolgárnak kikényszeríteni egy harmadikat – és azzal megszerezni a győzelmet –, de Vég nem adta magát ilyen könnyen. Előbb majdnem kitáncoltak a pályáról akció közben, aztán földre vitte a rivális a magyart, aki másodpercekkel a vége előtt vazaari előnybe került, csakhogy Vég elképesztően gyorsan reagált a hátrányra, még szinte le sem esett, már ellenfele fölött volt, és két vállra fektetve szorította le, amíg vazaarit nem ért az akció. F

ordulatos mérkőzést nyert meg a 100 kilós ceglédi, a legjobb nyolc között pedig a súlycsoportja egyik legjobbja, a világranglista-2., olimpiai bajnok azeri, Zelym Kotsoiev várt rá. 

NEGYEDDÖNTŐ

Megizzadt ellene a klasszis, de ki nem kapott. Pedig már két sidója volt nagyjából egy perccel a rendes játékidő vége előtt, és a bíró intett is neki, jelezve, hogy nem engedheti meg magának az alibizést. Hogy ez hatott vagy egyszerűen csak a megfelelő pillanatra várt, azt nem tudni, de a meccs legvégén amikor (vazaari hátrányban) már mindent egy lapra feltéve támadott a magyar, ellenfele kihasználta az adódó lehetőséget, megkontrázta indítását és ipponnal győzött. A vereség ellenére Vég folytathatja a vigaszágon, ahol a világranglista alapján nála erősebb riválissal néz szembe, az orosz Arman Adamjannal.

 

Vég Zsombor cselgáncs cselgáncs Eb
Legfrissebb hírek

Özbas Szofi: Nincs recept a jó versenyhez, mindegyik más

Egyéb egyéni
16 órája

Özbas Szofi megvédte Európa-bajnoki címét

Egyéb egyéni
20 órája

Cselgáncs Eb: Özbas Szofi ismét a döntőben

Egyéb egyéni
22 órája

Cselgáncs Eb: Özbas Szofi elődöntőbe jutott

Egyéb egyéni
23 órája

Cselgáncs Eb: Tóth Benedek és Özbas Szofi is továbbjutott

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:59

Ungvári legyőzője nyerte az olimpiai bajnokok slágermeccsét a cselgáncs Eb-n

Egyéb egyéni
2026.04.17. 16:32

Szegedi Dániel és Kriza Anna az első fordulóban búcsúzott

Egyéb egyéni
2026.04.17. 10:10

Cselgáncs Eb: Krasniqi negyedszer aranyérmes

Egyéb egyéni
2026.04.16. 19:32
Ezek is érdekelhetik